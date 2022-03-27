При этом указано, что фактическое количество украинских беженцев неизвестно, поскольку нет комплексного пограничного контроля.

С начала войны в Украине федеральная полиция зарегистрировала в Германии 266 975 беженцев из Украины.

Большинство из прибывших в страну – женщины, дети и пожилые люди, сообщило министерство внутренних дел Германии, передает ТСН.

При этом указано, что фактическое количество украинских беженцев неизвестно, поскольку нет комплексного пограничного контроля. В Немецком МВД допустили, что вероятно, оно значительно больше.

Также не зафиксировано, сколько людей уезжают из Германии в другие страны.

Немецкие власти регистрируют украинцев только в том случае, если они обращаются, например, чтобы получить государственную помощь.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже 10 млн человек стали переселенцами в Украине, а более 3,5 млн были вынуждены уехать за границу в поисках безопасности.

26 марта президент Польши Анджей Дуда сообщил, что По состоянию на это время Польша уже приняла 2,3 млн украинских беженцев и обеспечивает их всем необходимым.Польша платит беженцам из Украины по 500 злотых на каждого ребенка. Украинцы в Польше могут получить помощь по программе "Семья 500+".