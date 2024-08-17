Позиция министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко заключается в том, что исполняющим обязанности гендиректора "Охматдета" должен быть человек из числа заведующих отделениями, который будет иметь самую высокую поддержку коллег.

Генеральный директор Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Владимир Жовнир отстранен от исполнения обязанностей до завершения проверок компетентными органами.

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил в социальной сети. "Генеральный директор НДСБ "Охматдет" Владимир Жовнир отстранен от исполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией Минздрава. О дальнейших решениях сообщим дополнительно, в том числе и кадровых", - отметил Ляшко.

Чиновник добавил, что его позиция такова - "исполняющим обязанности должен быть человек из числа заведующих отделениями, который получит наибольшую поддержку коллег". В этой связи, как отметил министр, он сейчас проводит консультации.

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Ляшко добавил, что факты, связанные с восстановлением зданий "Охматдета" и действиями Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Охматдет" - здоровое детство", в том числе указанные в СМИ, сейчас изучаются Национальной полицией Украины по его обращению. Зарегистрировано соответствующее уголовное производство. Продолжается досудебное расследование. Также аналитическую работу по этому поводу проводит НАБУ. Кроме этого, продолжается внутренняя проверка Минздрава.

"Все обстоятельства должны быть установлены. Все виновные должны быть наказаны. Больница должна быть отстроена. Все должно происходить четко, прозрачно, быстро и в соответствии с законодательством", - отметил Ляшко. Министр добавил, что вчера получил первые результаты проведения проверки комиссии Минздрава.

"К сожалению, есть случаи искажения ключевой информации, которая подается официально мне, в средства массовой информации и содержится в документах, и со стороны руководства больницы, и со стороны Фонда", - заявил Ляшко.

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Напомним, 16 августа директор больницы Владимир Жовнир заявил, что "Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" отказывается перечислить больнице "Охматдет" 378 миллионов гривень, собранных жертвователями после российской ракетной атаки по медучреждению в июле этого года.

По его словам, взаимопонимание между больницей и благотворительной организацией исчезло после того, как была собрана рекордная сумма донатов от граждан и юридических лиц.

"Мы почему-то перестали находить общий язык, на наши письма мы не получали перечисления, а сегодня действия фонда подтвердили, что мы с ними имеем совершенно разное видение того, как больница должна восстанавливаться. Утром мы узнали, что БО "Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство", не планирует переводить средства на счет НДС (больницы) "Охматдет", - написал Жовнир.

Он публично озвучил требование к Фонду перевести собранные средства на казначейский счет больницы "Охматдет" и сообщил, что больница рассматривает возможность расторжения правоотношений с фондом из-за того, что "их действия являются недобросовестными, а также, вероятно, мошенническими".

В то же время, как пояснил директор благотворительного фонда Евгений Вембер, больница требует перечислить средства непосредственно со счета на счет больницы. Однако в Фонде готовы сделать именно целевой перерасчет на ремонт.

"Ключевое - все средства, собранные на восстановление "Охматдета" после 8 июля, остаются на счету фонда "Охматдет - здоровое детство". Фонд готов оплатить любую насущную потребность больницы: медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. Но за все время мы не получили от больницы "Охматдет" ни одного письма о какой-либо подобной целевой потребности", - подчеркнул он.

По словам Вембера, сейчас на Фонд оказывают давление для того, чтобы собранные средства были перечислены на казначейские счета больницы немедленно, однако это невозможно из-за того, что Минздрав в своих требованиях ссылается на ст. 5 Закона Украины "О благотворительности и благотворительных организациях".

"Эта статья закона не предусматривает правового механизма перечисления средств, собранных благотворителем, на любые государственные или другие счета без оснований. Если мы выполним требование Минздрава о передаче средств, то грубо нарушим законодательство... Мы просим предоставить правовые основания для перечисления средств на казначейские счета без назначения. Поскольку сейчас это может привести к уголовной ответственности", - добавил он.

Вембер подчеркнул, что Фонд оплатит проведение ремонта и закупку медицинского оборудования для больницы, и для этого только нужны официальные запросы от больницы "Охматдет" и целевое назначение.

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