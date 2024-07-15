Мальчик борется с онкологией, которую обнаружили врачи "Охматдета".

2-летний Дима был одним из пациентов детской больницы "Охматдет", который находился в медицинском учреждении, когда россияне нанесли по зданию ракетный удар. Как мальчику удалось выжить, рассказало Министерство здравоохранения Украины.

По словам мамы Димы Оксаны, в августе ребенку исполнится три года. 3 июня 2024 года он вместе с мамой поступил в инфекционное отделение с подозрением на мононуклеоз (вирусное заболевание, вызванное вирусом Эпштейна-Барра - УНИАН).

Для того, чтобы исключить онкологию, врачи обследовали мальчика.

"К сожалению, онкология подтвердилась. 20 июня нас перевели в отделение онкогематологии", - рассказывает Оксана Халяк.

Женщина отметила, что особенностью лечения таких детей является то, что они получают капельницы, которые нельзя прерывать, поэтому спустить их в укрытие является сложной задачей. По ее словам, когда армия РФ атаковала больницу, большинство детей как раз были на процедурах.

"Когда произошел первый взрыв на Лукьяновке, медсестры отреагировали и начали сводили в условно безопасное помещение. Когда прилетело непосредственно в "Охматдет", пострадал наш корпус. Но, Слава Богу, наше отделение было в другом крыле. Мы почувствовали сильный взрыв, пропал свет. Медсестры максимально спокойно и быстро начали отключать детей от капельниц и сводить в укрытие", - вспомнила мама Димы.

После того, как обстрел закончился, всех вывели во двор. Затем пациентов из отделения мальчика перевезли в Институт рака.

"Мы благодарны руководству Института, что допустили наших детских врачей к работе с маленькими пациентами. Но из-за значительных разрушений сейчас Охматдет не может предоставить лечение в полном объеме, в том числе и из-за потери критически важного оборудования. Теперь должны искать убежища за рубежом, чтобы продолжить лечение", - отметила Оксана.

Удар по "Охматдету" - последние новости

Как писал УНИАН, 23 июля стало известно, что в Киеве умер второй ребенок, который находился на лечении в "Охматдете", когда ударила российская ракета.

"Наш сыночек умер. Егорчик заснул навсегда. 7 лет", - сообщила его мама в своих соцсетях.

В то же время главный прокурор Украины Андрей Костин призвал Международный уголовный суд (МУС) возбудить дело против РФ из-за ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

"Украина готова поделиться с судом любыми вещественными доказательствами или деталями своего расследования в отношении преступлений России. Ключевым элементом уголовного преследования за преступления против человечности является демонстрация систематических нападений оккупантов на мирных жителей. Важно показать, что сама Россия сейчас является преступным государством", - подчеркнул он.

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