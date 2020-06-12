В деле убийства Гандзюк появились новые обстоятельства, следствие продлено – прокурор

11 июня следователи возобновили досудебное расследование.

Прокуратура продлила досудебное следствие по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк до 29 июля в связи с выявленными новыми обстоятельствами.

Об этом в комментарии hromadske сообщил прокурор по делу Андрей Синюк.

«В связи с новыми обстоятельствами, которые возникли, прокурором принято решение о продлении досудебного расследования в указанном уголовном производстве. Оно было возобновлено 11 июня», — сказал он.

По его словам, обвиняемому по делу Владиславу Мангеру было вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Ходатайство суд рассматривает уже сегодня с 10:00.

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Вместе с тем решение касается и другого обвиняемого — Алексея Левина, но дальнейшую информацию относительно этого прокурор раскрывать отказался. Он лишь отметил, что выявленные факты свидетельствуют о «риски», связанные с необходимостью изменения меры пресечения.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела. 6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены.

Организатора выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

20 января 2020 года Павловского задержали в Херсоне по подозрению по другому делу по факту создания преступной организации, 21 января Печерский райсуд Киева отправил Павловского под стражу. Также в январе в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске.

16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева принял решение арестовать Левина. 25 марта Шевченковский районный суд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования по делу и об установлении конечного заказчика этого преступления - Мангера, который по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти. Это заявление вызвало возмущение у пострадавших, их защитника Закревской и общественности. Они убеждены, что доказательства против Мангера не собраны и дело развалится в суде. Зато защитник Мангера Дмитрий Ильченко положительно оценил передачу дела Гандзюк в суд. Он утверждал, что в материалах уголовного производства в отношении убийства активистки нет ни слова о его подзащитном.

Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

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