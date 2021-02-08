В состав межведомственной рабочей группы по разработке проекта Национальной стратегии безбарьерности вошел человек с сомнительной репутацией, который является фигурантом многочисленных уголовных производств, - Александр Вознюк.

Об этом рассказал в Facebook правозащитник и блогер Сергей Наумович.

"Пока во власть будут просачиваться откровенные авантюристы, стремительных изменений ждать не приходится. Например, Национальную стратегию безбарьерности, сделать которую Зеленский поручил Кабмину в прошлом году, будет разрабатывать мошенник-уголовник. Адвокат, у которого в отзывах его же клиентов с 2016 года: "Еще тот разводилово и кидалово", "Деньги, которые предназначались не все лично ему, а на текущее задачи по делу, присвоил и потратил в своих интересах", "Вымогатель !!!" и т.д.", - написал Сергей Наумович.

Он пояснил, что на прошлой неделе, 2 февраля на официальном веб-сайте Министерства развития общин и территорий Украины появилась информация об утверждении состава межведомственной рабочей группы по разработке проекта Национальной стратегии безбарьерности.

"Проходим по списку и замечаем фамилию, которая в последнее время уже примелькалась в сети: Александр Григорьевич Вознюк. Этот господин называет себя правозащитником и адвокатом, но взгляните отзывы его клиентов. И это еще не все. Есть документы, которые свидетельствуют, что в "нулевых" Вознюк также взял $3000 у экс-мэра Смилы Алексея Цибко, но свои обязательства не выполнил", - заявил правозащитник.

Сергей Наумович также отметил, что "в 2016 году Вознюк терроризировал суды, а потом угодил в скандал с лоббированием информационно-платежных терминалов конкретной коммерческой структуры, о чем делало расследование "Слідство.Інфо".

"Его обвиняли в вымогательствах, кражах, угрозах физической расправой, избиениях, вооруженном нападении… Помимо этого, в отношении Вознюка были открыты уголовные производства о похищении человека. Многие уголовки, конечно, странным образом незаконно (о чем есть бумага из прокуратуры) закрываются районными управлениями МВД, однако некоторые открыты и по сей день. К примеру, то самое, о похищении Александра Демчука", - написал блогер.

Он подчеркнул, что "о неадекватности этого персонажа заявляли, в частности, представители Института всемирной истории НАНУ, родители похищенного им Александра Демчука - Александр и Наталья Потапские".

"Многие из тех, кто пересекался с Вознюком, характеризуют его как афериста-авантюриста. Сдается мне, что таких токсичных людей лучше держать от государственного аппарата (и бюджета!) подальше", - резюмировал Сергей Наумович.

Для справки: Александр Вознюк является главой ГО "Правозащитный союз инвалидов". Ранее сообщалось, что именно он развернул информационную атаку против Уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерия Сушкевича. Минспорта официально опровергло умышленно распространенную Вознюком недостоверную информацию. Кроме того, один из авторов "Цензор.Нет" опубликовал серию расследований, в которых говорится, что в 2021 году Вознюк пытается получить более 1 млн грн из бюджета Киева и "отдельной строкой" финансирование из госбюджета. Там же описываются и документально подтверждаются многие из преступлений, совершенных Александром Вознюком.

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Автор: УНИАН