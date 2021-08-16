МИД держит ситуацию на особом контроле / фото - REUTERS

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Афганистане остается еще до 50 украинцев.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"По информации МИД, в Афганистане продолжают находиться до 50 украинцев. Почти со всеми сейчас установлена связь, дипломаты уточняют, кто из них имеет желание быть эвакуированным. Параллельно прорабатываются возможные пути безопасной эвакуации, в том числе с использованием возможностей иностранных партнеров", - сообщил Николенко.

Дипломат отметил, что МИД держит ситуацию на особом контроле.

Ситуация в Афганистане - справка УНИАН

Как сообщал УНИАН, СМИ показали видео падения людей с самолета в Афганистане. Они цеплялись за шасси и привязывали себя к самолету, пытаясь покинуть страну.

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Автор: Виталий Саенко