Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Афганистане остается еще до 50 украинцев.
Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.
"По информации МИД, в Афганистане продолжают находиться до 50 украинцев. Почти со всеми сейчас установлена связь, дипломаты уточняют, кто из них имеет желание быть эвакуированным. Параллельно прорабатываются возможные пути безопасной эвакуации, в том числе с использованием возможностей иностранных партнеров", - сообщил Николенко.
Дипломат отметил, что МИД держит ситуацию на особом контроле.
Ситуация в Афганистане - справка УНИАН
- 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана они наступают на Кабул.
- Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
- Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.
- Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
- Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.
Как сообщал УНИАН, СМИ показали видео падения людей с самолета в Афганистане. Они цеплялись за шасси и привязывали себя к самолету, пытаясь покинуть страну.