Почти со всеми украинцами установлена связь и уточняется, кто из них желает быть эвакуированным.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Афганистане остается еще до 50 украинцев.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"По информации МИД, в Афганистане продолжают находиться до 50 украинцев. Почти со всеми сейчас установлена связь, дипломаты уточняют, кто из них имеет желание быть эвакуированным. Параллельно прорабатываются возможные пути безопасной эвакуации, в том числе с использованием возможностей иностранных партнеров", - сообщил Николенко.

Дипломат отметил, что МИД держит ситуацию на особом контроле.

Ситуация в Афганистане - справка УНИАН

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана они наступают на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Как сообщал УНИАН, СМИ показали видео падения людей с самолета в Афганистане. Они цеплялись за шасси и привязывали себя к самолету, пытаясь покинуть страну.

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Автор: Виталий Саенко