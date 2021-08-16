Среди эвакуированных из Кабула есть дети.

Из захваченной талибами столицы Афганистана украинский самолет эвакуировал 79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"После весны-лета 2020, когда мы возвращали в Украину десятки тысяч граждан в условиях пандемии по всему миру, после недавней эвакуации из Сектора Газа через Египет я считал, что меня уже ни одной эвакуацией не удивишь. Но тут случился Афганистан", - заявил он.

Кулеба выразил благодарность всем работникам МИД, которые занимались эвакуационным рейсом из Кабула всю неделю и "бессонную ночь" на понедельник.

Также он поблагодарил все причастные органы власти — пограничников, ГСЧС, Минздрав, Минкульт, ОПУ — за взаимодействие в Борисполе сегодня ночью.

Читайте такжеЭксперты объяснили, почему "Талибан" так быстро захватывает Афганистан"79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана вырвались из опасности и хаоса украинским бортом. Среди них есть и совсем малые дети. Кто-то вернулся домой, кто-то к родственникам, кто-то продолжит путешествие дальше, кто-то будет вынужден начинать новую жизнь с нуля", - сообщил он.

Министр отметил, что аэропорт Кабула сейчас — это место, в котором лучше не находиться и которое одновременно является местом последней надежды для тысяч людей.

"Мы продолжаем собирать информацию о гражданах, нуждающихся в эвакуации", — добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил об эвакуации из Афганистана более 30 украинских граждан.

Как "Талибан" захватил Афганистан

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана они наступают на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Автор: Константин Гончаров