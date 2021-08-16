Из захваченной талибами столицы Афганистана украинский самолет эвакуировал 79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.
"После весны-лета 2020, когда мы возвращали в Украину десятки тысяч граждан в условиях пандемии по всему миру, после недавней эвакуации из Сектора Газа через Египет я считал, что меня уже ни одной эвакуацией не удивишь. Но тут случился Афганистан", - заявил он.
Кулеба выразил благодарность всем работникам МИД, которые занимались эвакуационным рейсом из Кабула всю неделю и "бессонную ночь" на понедельник.
Также он поблагодарил все причастные органы власти — пограничников, ГСЧС, Минздрав, Минкульт, ОПУ — за взаимодействие в Борисполе сегодня ночью.
Читайте такжеЭксперты объяснили, почему "Талибан" так быстро захватывает Афганистан"79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана вырвались из опасности и хаоса украинским бортом. Среди них есть и совсем малые дети. Кто-то вернулся домой, кто-то к родственникам, кто-то продолжит путешествие дальше, кто-то будет вынужден начинать новую жизнь с нуля", - сообщил он.
Министр отметил, что аэропорт Кабула сейчас — это место, в котором лучше не находиться и которое одновременно является местом последней надежды для тысяч людей.
"Мы продолжаем собирать информацию о гражданах, нуждающихся в эвакуации", — добавил он.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил об эвакуации из Афганистана более 30 украинских граждан.
Как "Талибан" захватил Афганистан
15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана они наступают на Кабул.
Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.
Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.