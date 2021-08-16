Боевики движения сели на креслах в зале, где проходили заседания парламента.

Боевики исламистского движения "Талибан" заняли здание парламента Афганистана, таким образом взяв его под свой контроль.

Вооруженные боевики сели в середине пустого зала заседаний. Один из них демонстративно снял флаг Афганистана, передает ТСН.

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Ситуация в Афганистане

Талибан вошел в столицу страны Кабул в воскресенье. Президент Ашраф Гани покинул свой пост и бежал из страны, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие. Пока нет точной информации о его местонахождении – по одним сообщениям, он вылетел в Таджикистан, по другим - направился в столицу Узбекистана Ташкент. Однако ни там, ни там, прибытие Гани не подтвердили.

Реакция США на ситуацию в Афганистане

Как сообщает агентство Associated Press, администрация Байдена не ожидала, что Талибан так быстро сумеет установить контроль практически над всей территорией страны.

В интервью каналу CNN в воскресенье, госсекретарь США Энтони Блинкен так прокомментировал действия афганских военных: "Мы видим, что военные не смогли защитить страну, и это произошло быстрее, чем мы ожидали".

Автор: Ирина Погорелая