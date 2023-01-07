Богослужение началось в 9 часов утра.

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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 7 января совершает историческое богослужение по случаю Рождества Христова. Это впервые ПЦУ проводит рождественскую службу на территории Киево-Печерской Лавры. Онлайн-трансляцию смотрите на сайте УНИАН.

В 9 утра в Успенском соборе Лавры предстоятель ПЦУ Епифаний возглавил рождественское богослужение. Накануне Православная церковь Украины получила разрешение на аренду от заповедника, который находится в собственности государства.

Ранее богослужение в Рождество в Успенском соборе проводила лишь УПЦ Московского патриархата.

Сегодня под Киево-Печерской Лаврой дежурит полиция и нацгвардейцы. Они проверяют документы у желающих попасть на богослужение к митрополиту Епифанию.

"Сердечно поздравляем с праздником Рождества Христова - с событием вечной радости, ценность которой не уменьшилась даже за более чем две тысячи лет, и которая не погаснет, пока будет этот мир. Как Вифлеемская звезда осветила темное ночное небо и указала путь мудрецам, так Сам Иисус Христос является тем светом, который во всякой тьме светит, и никакая тьма победить не может. Найдем же этот свет в своих сердцах, не дадим унынию, злу или нелюдям его потушить. Соединившись в единой молитве миллионами горячих сердец, прославляем новорожденного спасителя на родном языке, в родных святынях, единым, непобедимым, свободным народом. И никакая тьма нам не страшна - потому что с нами Бог", — поздравили в ПЦУ.

Рождественское богослужение ПЦУ в Лавре и возмущение УПЦ МП

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний имеет разрешение на проведение службы в Успенском соборе на территории Киево-Печерской лавры. Как сообщил и.о. гендиректора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Александр Рудник, Минкульт предоставил разрешение на ее проведение.

Как известно, Министерство культуры и информационной политики – распорядитель госимущества на территории Киево-Печерской лавры, которым управляет государственный заповедник. УПЦ МП снимала здесь самые большие храмы. Но Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры вернули государству.

В УПЦ МП убеждают, что их договоры об аренде храмов Верхней Лавры были разорваны противоправно, и пригрозили судом.

Также в УПЦ МП распространили видео с заявлением руководителя заповедника Александра Рудника о том, что никаких обращений об использовании Успенского собора и Трапезного храма для проведения богослужений со стороны ПЦУ не поступало. Это заявление оказалось неактуальным.

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