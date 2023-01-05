Соответствующее решение приняла комиссия, которая занималась инвентаризацией имущества и осматривала здания.

Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры вернули государству. В четверг, 5 января, завершила работу комиссия, которая занималась передачей от УПЦ МП этих главных храмов святыни.

Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко. "По итогам работы комиссии был подписан соответствующий Акт возвращения зданий со стороны УПЦ", — написал он.

Глава Минкульта добавил, что, несмотря на то, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать акт, это не стало препятствием для возвращения государственного имущества.

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Ситуация вокруг Киево-Печерской Лавры

Ранее Министерство культуры и информационной политики заявляло, что будет рекомендовать не продлевать сроки аренды УПЦ Московского патриархата Успенского и Трапезного храмов в Национальном Киево-Печерском заповеднике.

26 декабря наместник Успенской Киево-Печерской лавры Павел Лебедь заявил, что в УПЦ Московского патриархата истек срок аренды двух крупнейших церквей на территории Верхней лавры - Успенского и Трапезного храмов. С 1 января 2023 года представители УПЦ МП не будут иметь доступа к этим храмам. По этому поводу он записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому и призвал его вмешаться в ситуацию.

Напомним, в конце 2022 года СБУ проводила многочисленные обыски на объектах, которые использует УПЦ МП. Служба безопасности заявляла, что цель обысков - проверка, не используются ли епархии как ячейки "русского мира", не прячутся ли в помещениях УПЦ МП граждане РФ и не хранятся ли там запрещенные предметы. И результаты проверок поражали - там находили и российские паспорта, и прославляющие "русский мир" материалы, и даже порно.

4 января 2023 года в ПЦУ сообщили, что Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний на Рождество 7 января проведет богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

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