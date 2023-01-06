Достичь настоящего мира можно лишь поборов зло.
Об этом предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сказал в видеопоздравлении с Рождеством Христовым.
"Событие Рождества Христова учит нас - правда победит, но необходимо бороться. Между тьмой и светом не может быть единства", - подчеркнул он.
Епифаний отметил, что зло и добро не могут мирно сосуществовать, а достичь настоящего мира можно лишь поборов зло.
"Сегодня самые теплые молитвы и пожелания звучат для новых героев - наших защитников и защитниц, которые защищают нас ценой собственных жизней", - подчеркнул он.
При этом предстоятель ПЦУ пожелал, чтобы украинцы как можно быстрее одержали победу и для нашей страны наступил долгожданный мир, а с ним в свои дома вернулись все соотечественники.
Также он отметил необходимость быть выдержанными и стойкими в борьбе со злом
Служба Епифания в Киево-Печерской лавре
1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.
7 января предстоятель ПЦУ Епифаний по случаю Рождества Христова возглавит торжественное богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Начало Божественной литургии - в 9:00.
Успенский собор и Трапезную церковь Национального заповедника Киево-Печерская лавра вернули от Украинской православной церкви Московского патриархата государству.