В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что у митрополита Православной церкви Украины Епифания нет разрешения на проведение службы в Лавре 7 января. Намерение предстоятеля ПЦУ назвали "попыткой силового захвата Успенского собора". А в качестве доказательства опубликовали видео с заявлением и. о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
В сообщении синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП сказано: "Согласно сообщению администрации музея, анонсированное "ПЦУ" богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры не имеет разрешения. Во время встречи с представителями священноначалия и братии Лавры 5 января и. о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник заявил, что никаких обращений относительно использования Успенского собора и Трапезного храма для проведения богослужений со стороны "ПЦУ" не поступало".
Представители УПЦ МП также опубликовали видео с заявлением Рудника. В ролике он говорит: "Ни официального обращения, ни неофициального обращения от ПЦУ я не получал. Никаких распоряжений по поводу этого я не получал по состоянию на сейчас (вечер 5 января – УНИАН)". Затем и. о. гендиректора перекрестился в подтверждение своих слов.
В УПЦ МП раскритиковали намерение Епифания провести службу 7 января в Лавре и назвали его "попыткой силового захвата Успенского собора путем шантажа и введения в информационное заблуждение общества". Представители церкви Московского патриархата также обвинили СМИ за публикацию заявления с официального сайта ПЦУ без проверки информации. Журналисты, по мнению УПЦ МП, "наполнили информационное пространство очередным фейком от ПЦУ".
Служба в Лавре на 7 января: что известно
Пресс-служба ПЦУ 4 января заявила о получении разрешения на проведение богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры на Рождество.
После этого министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что по итогам работы комиссии Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры вернулись в собственность государства.
УПЦ МП в ответ заявила, мол, во время действия военного положения все договора аренды храмов Лавры продлеваются автоматически. Представители церкви пригрозили криминальной ответственностью за допуск Епифания на территорию святыни.