Все документы для проведения богослужения 7 января уже есть.

У митрополита Православной церкви Украины Епифания есть разрешение на проведение службы в Успенском соборе на территории Киево-Печерской лавры.

Как сообщил в комментарии BBC и. о. гендиректора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Александр Рудник, Минкульт дал разрешение на ее проведение.

"Во второй половине дня [5 января] ко мне поступило обращение от ПЦУ о проведении богослужения и получении разрешения от Министерства культуры. Я предоставил разрешение и заключил соглашение на проведение богослужения 7 января. Все документы есть, в УПЦ обнародовали вечером устаревшую информацию", - сказал Рудник, комментируя распространенную УПЦ МП информацию о якобы отсутствии оснований для проведения службы Епифанием.

Видео дня

Он объяснил, что ролик с его заявлением об обратном, который накануне распространили в УПЦ МП, был снят в первой половине дня в четверг.

"На тот момент не было распоряжения о богослужении", - говорит Рудник.

Также он отметил, что сейчас речь идет о разовой аренде ПЦУ помещения Успенского собора для проведения богослужения. Рудник также предупредил, что силы правопорядка будут следить 7 января за тем, чтобы служба состоялась без всяких эксцессов.

Собеседники BBC в ПЦУ отметили, что решение Минкульта о проведении богослужения по состоянию на четверг, 5 января, уже было.

Служба Епифания в Успенском соборе Киево-Печерской лавры

Как известно, Министерство культуры и информационной политики является распорядителем государственного имущества на территории Киево-Печерской лавры, которым управляет государственный заповедник. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) арендовала здесь самые большие храмы – Успенский собор и Трапезный храм. Накануне стало известно, что срок аренды УПЦ МП истек, и Министерство культуры и информационной политики рекомендовало не продолжать его. Впоследствии появилась информация о том, Успенский собор и Трапезный храм Киево-Печерской лавры вернули государству.

В УПЦ МП убеждают, что их договор об аренде храмов Верхней Лавры был разорван противоправно, и заявляют, что уже обратились в суд по этому поводу.

В среду, 4 января, пресс-служба Православной церкви Украины заявила, что богослужение на Рождество состоится в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, который до недавнего времени арендовала Украинская православная церковь Московского патриархата. В УПЦ МП в ответ на это пригрозили уголовной ответственностью руководству заповедника.

"Ожидается, что администрацией [заповедника] будут приняты необходимые меры для недопущения произвола со стороны ПЦУ на охранной музейной территории. В противном случае само же руководство будет нести уголовную ответственность за возможные убытки, связанные с использованием собора лицами, с которыми не заключено никаких документов, гарантирующих ответственность за сохранение архитектурного памятника XII-го века, которой является Успенский собор Лавры", – заявили в УПЦ МП.

Кроме этого, в УПЦ МП распространили видео с заявлением руководителя заповедника Александра Рудника о том, что никаких обращений об использовании Успенского собора и Трапезного храма для проведения богослужений со стороны ПЦУ не поступало. Это заявление оказалось неактуальным.

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