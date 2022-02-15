Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что правда - на стороне украинского народа, который борется за свой дом и свою землю, и должен быть готов "дать отпор противнику".

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в обращении на фоне угрозы возможного вторжения России призвал украинцев не бояться и не паниковать раньше времени.

У себя в Facebook Епифаний отметил, что российскую угрозу не следует недооценивать, но украинский народ должен быть готов "дать отпор противнику".

"Во время беспокойства и угрозы развертывания полномасштабной войны со стороны России мы не должны бояться, давать страху или панике завладеть нашими сердцами. Эту угрозу не следует недооценивать, и поэтому мы, как народ, должны быть готовыми дать отпор противнику, если он все же решится, нарушая законы Божьи и человеческие, приумножить свои преступления, если осмелится от скрытой войны, которую Москва ведет против Украины уже восьмой год подряд, перейти к открытой войне", - отметил предстоятель ПЦУ.

Епифаний также подчеркнул, что правда - на стороне украинского народа, "который борется за свой дом и свою землю, а не за чужое, борется за свободу, а не за порабощение".

"И хотя мы готовы к сопротивлению агрессии и будем защищать свою землю - нашей целью является не война, а мир. Мир не в оккупации и рабстве, в которых мы уже находились на протяжении веков нашей истории, но мир справедливый", - сказал он.

Епифаний также добавил, что 15 февраля, в праздник Сретения Господня во всех храмах будут звучать "усиленные молитвы за Украину, за победу правды и справедливый мир".

Напомним, с начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению Западной разведки, может привлечь для полномасштабного нападения на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

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