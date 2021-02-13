Этот большой церковный праздник символизирует встречу Божьего Сына с человечеством.

В понедельник, 15 февраля, православные верующие в Украине отметят Сретение Господне. Этот праздник относится к двунадесятым, то есть к тем, которые посвящены событиям из жизни Христа. Название праздника переводится как "встреча", поскольку в этот день встречаются Старый и Новый заветы. В народе 15 февраля связывают со встречей зимы и весны.

История Сретения Господнего

На 40 день после рождения Иисуса Дева Мария и Йосиф пришли с младенцем в Иерусалимский храм, чтобы принести богу благодарственную жертву за первенца. Для обряда посвящения их встретил старик Симеон. Он прожил почти 300 лет, поскольку ангел пообещал ему, что Симеон будет жить пока не встретит Спасителя человечества. В младенце Иисусе Симеон сразу признал мессию. Праведный Симон считается свидетелем Божественного происхождения Христа.

Традиции на Сретение Господне

В этот день принято посетить храм и помолиться Иисуса, принести на освящение свечи и воду. На Сретение дом обходят с освященными свечами и таким образом защищают его от злых сил и болезней. Святую воду используют для снятия порчи и лечения тяжело больных.

Сегодня нужно простить все обиды, вернуть долги. После праздника занимаются весенними делами - перегоняют скот, белят деревья, готовятся к посеву.

На Сретение существуют некоторые запреты:

нельзя заниматься тяжелым физическим трудом,

нельзя стирать, убирать, делать ремонт в этот день;

запрещено сквернословить, желать людям зла, ссориться;

не рекомендуется в этот день уезжать далеко от дома, иначе можно попасть в беду.

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Автор: Екатерина Пулатова