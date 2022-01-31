Страх обессиливает, а уныние ведет к падению, подчеркнул Митрополит Епифаний.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний выздоровел от COVID-19 и обратился к украинцам. Он посоветовал людям не бояться болезни, которая ныне стала "гнетущей обыденностью для всего человечества".

Об этом Митрополит Епифаний написал на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил всех, кто беспокоился о его состоянии, а также выразил слова поддержки всем, кто сейчас болеет коронавирусом. По словам Епифания, COVID-19 является действительно страшным недугом, ведь он ослабляет тело и делает уязвимой душу.

Митрополит посоветовал украинцам не бояться, молиться, общаться с важными людьми, находить поводы для радости и помнить о том, кем они являются и для чего живут.

"Страх обессиливает, а уныние ведет к падению. В страхе человек способен поступать так, как никогда бы не поступил без него: отступаться от собственных ценностей, изменять своим идеалам, преступать Божьи заповеди", - написал Епифаний.

По его словам, коронавирус способен лишить нас возможности встречаться друг с другом, но ему не под силу отнять у нас возможности технического прогресса.

Читайте также"Может изменить жизнь": Епифаний обратился к украинцам с важным посланием"Любовь имеет укрепляющую силу, и общаясь с теми, кто любит нас и кого любим мы, мы становимся сильнее духовно и физически", - добавил Епифаний.

Также он посоветовал радоваться малейшим мелочам и хранить верность своим ценностям и идеалам.

Как уже сообщал УНИАН, 15 января у предстоятеля ПЦУ Епифания обнаружили COVID-19. Он находился на самоизоляции и лечился амбулаторно.

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