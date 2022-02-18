Сейчас "доктор Пи" продолжает принимать пациентов. Живет под Киевом в большом доме.

"Доктор Пи" Андрей Слюсарчук уже 5 лет на свободе, после того, как его осудили за подделку документов об образовании и убийства по неосторожности. Сейчас он продолжает лечить и, как утверждает, оперировать. А еще он имеет официальную работу и имение под Киевом.

Об этом говорится в расследовании ТСН.

Кто такой "доктор Пи"

Слюсарчук заявил о себе как о докторе "Пи" в 2005 году. Он показывал сверхспособности и устраивал телешоу с элементами гипноза. Биография, которую рассказывает сам Слюсарчук, впечатляет. В 9 лет окончил школу, в 12 - поступил в Московский медуниверситет, а в 18 - уже выпустился с отличием.

Впоследствии бывший сирота из детдома занимает место советника вице-премьера Украины. Президент Виктор Ющенко обещал создать для гения Институт мозга. Тогдашняя заместитель главы секретариата президента Марина Ставнийчук основывает вместе со Слюсарчуком общественную организацию "Разум".

На волне успеха Слюсарчук активно лечит пациентов, которые считают его последней надеждой, и берется за сложные операции. Только здесь выплывают признания родственников пациентов Слюсарчука о том, что он-мошенник. Слюсарчука берут под стражу.

В 2014 году суд первой инстанции признал его виновным в убийстве по неосторожности, мошенничестве в крупных размерах и в подделке документов. Адвокаты активно работали над обжалованием.

По решению суда Слюсарчук должен был отсидеть 8 лет, но не отбыв срок - вышел под личные обязательства. Верховный суд отменил все предыдущие приговоры. Сейчас дело снова слушается в первой инстанции.

Между тем" доктор Пи " снова принимает пациентов в селе Иванковичи в пригороде Киева. Среди ящиков с медпрепаратами Андрей Слюсарчук консультирует пациента. Он не догадывается что это журналист ТСН. На прием журналист записался, позвонив "медику" на мобильный. Параллельно с установлением диагноза, "доктор Пи" хвастается предстоящими операциями.

Хотя видео с операции на мозге, которую проводил Слюсарчук, 10 лет назад заставило содрогнуться профессиональное сообщество. В настоящее время по расследованию львовской газеты "Экспресс" известно - человек по имени Андрей Слюсарчук не имеет медицинского образования. Он будто бы успел убить по меньшей мере пятерых человек.

За 5 лет на свободе "Пи" обзавелся двухэтажным имением с бассейном в элитном пригороде Киева. Стоимость такого более $500 тыс. Дом нашпигован камерами. К камере журналиста Слюсарчук не вышел. На все вопросы ответил по телефону.

"Я вышел из тюрьмы и мне мои друзья дали только $300. На сегодняшний день я купил дом, машину. Я помогаю всем своим друзьям. У меня 5 часов, которые стоят по 170 тыс. Моя зарплата составляет примерно 210 тыс. грн", - рассказал Слюсарчук.

В соцсетях доктора снимки из путешествий и фото с операционных. "Пи" до сих пор имеет армию поклонников. Его талант в комментариях восхваляет, в том числе и Марина Ставнийчук.

Слюсарчук хвастается, что сейчас работает даже за границей, однако не рассказывает, в каких странах. "Доктор Пи" настаивает - пока тянутся суды, он может практиковать.

"У меня никто не забрал статус ни профессора, ни доктора наук, ни врача. Пока нет решения суда, то я нахожусь в том статусе, в котором я был", - отметил "Пи".

Между тем, доказать убийство по неосторожности суд первой инстанции смог лишь в двух случаях. Но на сегодня пострадавшие вообще отказываются об этом поговорить.

"Для меня это очень болезненная тема, потому что мы потратили большие деньги. Лечения не было, деньги одолжили. Мы не хотим об этом говорить и вспоминать", - сказала одна из пострадавших.

Слюсарчук сообщил, что на него работают сразу 6 адвокатов. Основная версия защиты пока такова: дискредитация "Пи" 10 лет назад якобы была спланирована российскими спецслужбами.

Следователь по делу Слюсарчука Александр Сорока убежден, что разночтений быть не может.

"У Слюсарчука не было медицинского образования и он не имел права проводить операции", - подчеркнул Сорока.

В 2012 году Сорока лично был на допросах профессоров Московского вуза. Там сообщили, что Слюсарчук в университете не учился и не проходил после вузовскую подготовку, а также принято решение признать выданный дубликат диплома Слюсарчуку недействительным. Дубликат диплома, которым "Пи" хвастался в Украине, он, скорее всего, получил на основе подделки: принес в университет якобы уничтоженный диплом - с фамилией, без печати.

Следователь составил список украинских чиновников, которых собирался допросить. Среди фамилий - Марина Ставнийчук и тогдашний руководитель службы внешней разведки Николай Маломуж. Именно он проверял Слюсарчука, прежде чем организовать встречу с Ющенко.

После предложения рассказать, как "Доктор Пи" попал в кабинет к Ющенко, Маломуж перестал брать трубку. Марину Ставнийчук ТСН спросила о связи со Слюсарчуком после интервью на другую тему. Она запретила нам давать ее комментарии в эфир и даже начала угрожать.

"Вы не выходите у меня из офиса, пока вы не уберете это интервью", - заявила Ставнийчук.

Следователь Сорока считает, что "доктора Пи" кто-то пытается отбелить.

Из собственных источников ТСН стало известно об официальных доходах Слюсарчука. Задекларированные деньги в течение лет на свободе он получал от фармацевтической компании "Экофарм" и химической компании "Сполука". "Сполука" расположена по тому же адресу, что и государственный институт органической химии.

Владельцы компаний Анатолий Новик и Владимир Фетюхин - соседи. Живут через забор в дачном кооперативе "Лесной" в тех же Иванковичах. Именно здесь Слюсарчук принимал журналиста, думая, что это очередной пациент.

То что Слюсарчук работает в компании "Сполука", Владимир Фетюхин подтвердил по телефону. А вот владелец "Экофарма" Анатолий Новик пригласил на интервью ТСН. И прежде чем журналисты включили камеру - пресс-секретарь Новика Игорь Юрченко начал снимать ТСН. Игорь Юрченко известен еще и тем, что в своих статьях оправдывает Слюсарчука. А еще мониторит все, что снимают про "доктора Пи". Новик, как выяснилось, является другом Слюсарчука.

"С ним я ездил в Израиль делать операцию. Я проснулся во время операции. Тогда я попросил врачей, которые мне делали операцию позвать моего врача. Я попросил его почесать мне нос. Тогда он остался рядом держал меня за руку и гладил", - рассказал бизнесмен.

Анатолий Новик подтвердил, что обеспечил Слюсарчука работой. Заверил, на дом тоже давал свои деньги. Напоследок Новик пообещал сюрприз от Слюсарчука для всех украинцев.

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