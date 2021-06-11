Из-за физического состояния Крючкова судья вынужден был перенести заседание.

Бывший народный депутат Дмитрий Крючков, подозреваемый в хищении средств "Запорожьеоблэнерго", 11 июня пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда нетрезвым.

Трансляция заседания велась на канале суда в Youtube.

В начале заседания один из судей отметил, что Крючков опоздал и нехорошо выглядит.

"Когда вы входили в зал суда, я заметил, что у вас неустойчивая походка. Что с вами случилось? Что с вашим состоянием здоровья? Я вижу покраснение ваших глаз", - сказал судья.

Крючков ответил, что был на праздновании дня рождения и употреблял алкоголь. По его словам, мероприятие закончилось около часа ночи, а выпил он 300 г водки. Свою нетрезвость сейчас экс-нардеп отрицал.

Судья отметил подозреваемому, что тот даже говорит бессвязно.

"Я помню, какой вы были активный на других судебных заседаниях, мы заслушивались вашими показами, а сегодня у вас язык ломается и заплетается. И как вы планировали для себя участвовать в судебном заседании в таком состоянии?" - подчеркнул судья.

Тогда другой судья предложил перенести заседание.

"К сожалению, высшие специализированные суды не среди тех субъектов, которые могли бы вас привлечь (к ответственности - УНИАН) за неуважение к суду. ... Я ставлю на обсуждение вопрос об отложении судебного заседания из-за того, что обвиняемый Крючков Дмитрий Васильевич находится в состоянии алкогольного опьянения и не может должным образом осуществлять свою защиту", - сказал он.

Возражений не было.

Следующее заседание должно состояться 12 июля.

"Будем надеяться, все будут здоровы. Там около 7 июля, я уже переживаю, это Ивана (праздник - УНИАН). Вы нормально будете? Не Иванович вроде. Ладно, делаем перерыв, не с кем говорить. До свидания", - подытожил судья.

За что судят Крючкова

В апреле 2019 года бывшего народного депутата, энерготрейдера Дмитрия Крючкова экстрадировали в Украину из Германии. Соломенский райсуд Киева арестовал его с альтернативой залога 7 млн грн. Вскоре Крючков вышел под залог.

Экс-нардеп фигурирует в деле о присвоении 346 млн грн "Запорожьеоблэнерго", где более 60% акций принадлежат государству. В июле 2016 года его объявили в розыск.

По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн грн. Расследование по этому делу продолжается с декабря 2015 года.

В совершении преступления следствие подозревает двух человек. У Крючкова говорили, что к коррупционным схемам может быть причастен народный депутат от "БПП" Игорь Кононенко, входящий в ближайшее окружение пятого президента Петра Порошенко.

Журналисты программы "Схемы" публиковали записи телефонных разговоров Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника Порошенко Игоря Кононенко, свидетельствующие о причастности последнего к аферам в энергетике.

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Автор: Катерина Комолова