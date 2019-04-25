Соратник президента Кононенко пришел на допрос в НАБУ (видео)

Кононенко отказался комментировать ситуацию журналистам, которые пришли под здание НАБУ.

Соратник действующего президента, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко был сегодня на допросе в Национальном антикоррупционном бюро Украины и заверил, что предоставил "все исчерпывающие ответы" на вопросы, которые интересовали следователей.

Об этом Кононенко написал в Facebook.

"Подтверждаю: сегодня по приглашению НАБУ предоставил следователям исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы и готов в дальнейшем сотрудничать с правоохранительными органами", - заявил он.

"Это абсолютно нормально – отвечать, когда к тебе есть вопросы. Даже в случае, если эти вопросы являются фейковым вбросом, черным пиаром в рамках избирательной кампании", - отметил Кононенко.

Как сообщал УНИАН, 29 марта журналисты программы "Схемы. Коррупция в деталях" опубликовали расследование, в котором утверждалось, что близкий соратник и бизнес-партнер президента Порошенко Кононенко причастен к хищениям средств в энергетике.

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Как говорится в расследовании, журналистам удалось получить записи телефонных разговоров фигуранта дела Крючкова. 15 апреля детективы НАБУ задержали подозреваемого в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн Крючкова в аэропорту "Борисполь". Процедура экстрадиции длилась с апреля 2018 года. 17 апреля суд избрал Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей 45 дней с альтернативой внесения залога в 7 млн грн. 19 апреля Крючков внес залог и вышел из СИЗО.

По данным НАБУ, в течение 2015-2016 годов ЧАО "ХК "Энергосеть" заключило договоры об уступке права требования за электроэнергию, которую ОАО "Запорожьеоблэнерго" поставляло ряду промышленных предприятий. В результате этого деньги за потребленное электричество поступали не ГП "Энергорынок" и ОАО "Запорожьеоблэнерго", а ЧАО "ХК "Энергосеть". Расследование дела длится с декабря 2015 года.