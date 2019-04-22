Экс-депутат Крючков внес 7 миллионов гривень залога и вышел из СИЗО - адвокат

Крючкова подозревают в нанесении убытков государству на сумму более 346 миллионов гривень.

Бывший депутат Верховной Рады, экс-председатель правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергосеть" Дмитрий Крючков, экстрадированный из Германии в Украину, вышел из следственного изолятора под залог в 7 миллионов гривень.

Об этом заявил его адвокат Александр Лысак, сообщает LB.ua.

"Да, залог внесли. Он уже вышел", - сказал адвокат.

По словам Лысака, он лично внес за него залог.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля суд избрал Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей 45 дней с альтернативой внесения залога в 7 миллионов гривень.

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Справка. 29 марта журналисты программы «Схемы. Коррупция в деталях» опубликовали расследование, в котором утверждалось, что близкий соратник и бизнес-партнер президента Петра Порошенко Игорь Кононенко причастен к хищениям средств в энергетике. Как говорится в расследовании, журналистам удалось получить записи телефонных разговоров фигуранта дела Крючкова.

Из расследования «Схем» не понятно, как аудиозаписи попали к журналистам. По их словам, на подлинность их проверили эксперты в США, которые доказали высокую вероятность подлинности голосов.

15 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали подозреваемого в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн Крючкова в аэропорту «Борисполь». Процедура экстрадиции длилась с апреля 2018 года.

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По данным НАБУ, в течение 2015-2016 годов ЧАО «ХК «Энергосеть» заключило договоры об уступке права требования за электроэнергию, которую ОАО «Запорожьеоблэнерго» поставляло ряду промышленных предприятий. В результате этого деньги за потребленное электричество поступали не ГП «Энергорынок» и ОАО «Запорожьеоблэнерго», а ЧАО «ХК «Энергосеть».

Расследование продолжается с декабря 2015 года. В совершении преступления следствие подозревает двух человек.

Крючков избирался народным депутатом Украины Верховной Рады пятого созыва от «Блока Юлии Тимошенко», был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.