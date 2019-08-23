Махинации в энергетике: НАБУ завершило расследование хищения 346 миллионов «Запорожьеоблэнерго»

В апреле НАБУ задержало экс-председателя правления "Энергосеть" Дмитрия Крючкова, подозреваемого в нанесении государству ущерба на сумму более 346 млн грн.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно со следователями Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили расследование факта завладения на протяжении 2014-2015 годов 346,2 млн грн предприятия «Запорожьеоблэнерго», 60% акций которого принадлежит государству, сообщает НАБУ.

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«23 августа 2019 года подозреваемым и их защитникам предоставлены материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления в суд», - сказано в сообщении.

Отмечается, что речь идет о бывшем главе правления «Холдинговой компании «Энергосеть» и бывшем и.о. генерального директора «Запорожьеоблэнерго».

Следствие установило, что подозреваемые организовали схему, по которой потребители вместо того, чтобы платить за электрическую энергию фактическом поставщику – предприятию «Запорожьеоблэнерго», перечисляли средства посреднику «ХК «Энергосети», а посредник уже рассчитывался с энергопоставщиком.

Однако, по результатам такого посредничества потребители заплатили «ХК «Энергосеть» более 196 млн грн, а оно в свою очередь перечислило «Запорожьеоблэнерго» 1,7 млн грн - вместо ожидаемых 346 млн грн.

В юридическом смысле облэнерго самостоятельно переуступали «Энергосети» право требования долга с таких компаний как госпредприятие Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), «ЗТМК», «Днепроспецсталь», которые являются одними из крупнейших потребителей на территории Запорожской области.

Схема действовала на протяжении 2014-2015 годов.

«В течение примерно трех лет глава «ХК «Энергосети» скрывался от следствия - его объявили в розыск. И только в апреле 2019 года это лицо было экстрадировано из Германии в Украину. Второй подозреваемый - и.о. генерального директора «Запорожьеоблэнерго» - и дальше находится в розыске и, по данным следствия, находится на территории Российской Федерации», - отметили в НАБУ.

По информации пресс-службы, Национальное бюро добилось признания недействительными пяти договоров об уступке права требования на общую сумму более 346 млн грн. и обеспечило возмещение 74 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля детективы НАБУ задержали экс-председателя правления "Холдинговая компания "Энергосеть" Дмитрия Крючкова, подозреваемого в нанесении государству ущерба на сумму более 346 млн грн. Процедура экстрадиции длилась с апреля 2018 года. 17 апреля суд избрал Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей 45 суток с альтернативой внесения залога в размере 7 млн грн. 19 апреля Крючков внес залог и вышел из СИЗО.

По данным НАБУ, за 2015-2016 годы ЧАО «ХК «Энергосеть» заключило договоры об уступке права требования за электроэнергию, которую ОАО «Запорожьеоблэнерго» поставляло ряду промышленных предприятий. В результате этого деньги за потребленное электричество поступали не в ГП «Энергорынок» и ОАО «Запорожьеоблэнерго», а ЧАО «ХК «Энергосеть».

Расследование дела продолжается с декабря 2015 года.