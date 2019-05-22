САП открыла дело о махинациях в энергетике при участии Порошенко

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Специальная антикоррупционная прокуратура открыла производство по факту преступной деятельности служебных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины. Фигурантом дела, среди прочих, является экс-президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщили в САП, такое решение было принято после допроса экс-нардепа Дмитрия Крючкова, который также является фигурантом дела о махинациях в энергетике.

Читайте такжеМахинации в энергетике: экс-нардеп Крючков заявляет о причастности к схемам соратника Порошенко

В заявлении отмечается, что должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго", совместно с должностными лицами Фонда госимущества и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" с целью хищения денежных средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству.

"Вместе с тем, как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и бывшим Президентом Украины", - говорится в сообщении.

Результатом преступных действий является реализация схемы завладения имуществом ПАО "Центрэнерго" путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества.

Читайте такжеСделки в энергетике: соратника президента Кононенко вызвавшим на допрос в НАБУ

"При этом средства в сумме более 6 миллиардов гривень, которые должны были бы быть получены от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из ПАО "Центрэнерго" и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016-2018 годов", - отметили в САП.

Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 марта журналисты программы «Схемы. Коррупция в деталях» заявили, что получили записи телефонных разговоров Крючкова - фигуранта расследования, в котором утверждалось, что близкий соратник и бизнес-партнер президента Петра Порошенко Игорь Кононенко причастен к хищениям средств в энергетике. Из расследования «Схем» не понятно, как аудиозаписи попали к журналистам. По их словам, на подлинность их проверили эксперты в США, которые доказали высокую вероятность подлинности голосов.