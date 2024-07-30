Эмиля Ишкулова сняли с командования бригадой, чтобы назначить на более высокую должность, где его знания принесут больше пользы государству.

Экс-командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиль Ишкулов был переведен на повышение в штаб десантно-штурмовых войск. Это хороший пример продвижения боевых офицеров выше по службе, заявил народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Радио Свобода.

"Это тот случай, когда хорошему офицеру, реальному офицеру, который выполнял правильно боевые задачи и все это время служил верой и правдой, дали возможность дальше расти. Плохие офицеры, если они есть, им не дают возможность... их выводят в распоряжение и они идут заниматься своими делами", - отметил он.

На вопрос, не считает ли он это повышение "схемой" для устранения нежелательного командира, Костенко ответил, что "это большое повышение для командира бригады".

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"Я считаю, это хорошо, что такого офицера все же отправили на повышение, а не вывели за штат и не дали принимать участие в войне", - сказал Костенко.

Смена командира 80-й ОДШБр

Несколько дней украинские соцсети гудели из-за информации об увольнении комбрига 80-й бригады Эмиля Ишкулова якобы из-за того, что он не угодил высшему руководству. Бойцы бригады даже записали обращение к Генштабу и президенту с призывом не увольнять хорошего командира.

На фоне этого почти скандала командование Десантно-штурмовых войск обнародовало комментарий, в котором отметило, что увольнение Эмиля Ишкулова было неверно истолковано. Там отметили, что этот офицер является достаточно опытным и хорошо себя показал, как командир.

"Соответственно, учитывая бесценный боевой и командирский опыт этого офицера, решением военного руководства, полковник Ишкулов будет назначен на высшую должность. Это позволит применить его знания, навыки и лидерские качества, полученные при планировании и организации ведения боевых действий, уже в масштабе Десантно-штурмовых войск ВС Украины", - говорилось в сообщении.

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