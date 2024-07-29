Командование ДШВ отреагировало на обращение военных и объяснило решение.

Командование Десантно-штурмовых войск обнародовало комментарий относительно смены командира 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины. В сообщении Командования ДШВ, размещенном в Telegram, указано, что широкую огласку получила информация о кадровом решении относительно командира 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады полковника Эмиля Ишкулова.

"Указанная информация сопровождается некорректным толкованием и содержит ряд неточностей", - отмечает командование.

Как отмечается далее, Ишкулов очень опытный боевой офицер, который прошел все командные звенья в подразделениях украинского десанта, рыцарем орденов I, II и III степеней "Богдана Хмельницкого". В начале вооруженной агрессии РФ против Украины в 2014 году командовал разведывательным взводом 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, где прошел путь до командира парашютно-десантного батальона. В дальнейшем успешно выполнял сверхтяжелые боевые задачи, в частности командуя отдельным подразделением 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады на южном направлении, а затем довольно длительное время Галицкой бригад ДШВ на Бахмутском направлении.

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"Соответственно, учитывая бесценный боевой и командирский опыт этого офицера, решением военного руководства, полковник Ишкулов будет назначен на высшую должность. Это позволит применить его знания, навыки и лидерские качества, полученные при планировании и организации ведения боевых действий, уже в масштабе Десантно-штурмовых войск ВС Украины", - говорится в сообщении.

При этом Командование отмечает, что новоназначенный командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины - "грамотный боевой офицер, который является Народным Героем Украины и рыцарем орденов I, II и III степеней "Богдана Хмельницкого", длительное время успешно вел боевые действия в составе именно этой легендарной бригады".

Перед этим в сети было распространено видеообращение командиров батальонов и дивизионов 80 бригады ДШВ к Верховному Главнокомандующему ВСУ - Президенту Украины, Главнокомандующему ВСУ и Командующему Десантно-штурмовых войск. В обращении они выразили поддержку полковнику Ишкулову.

"Мы не понимаем почему командиры, которые пользуются безоговорочным авторитетом среди личного состава, которые имеют победоносный боевой путь и опыт большой войны - не угодны для высшего руководства ВСУ ... Требуем оставить в должности командира 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады - полковника Ишкулова Эмиля Шамилевича под руководством которого и в дальнейшем готовы выполнять боевые задачи, освобождать украинскую землю от российской нечисти", - отметили командиры.

Кадровые изменения в ВСУ

В июне один из заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского - полковник и Герой Украины Вадим Сухаревский был назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ. Он отвечал за беспилотные системы и развитие применения дронов.

В 2022-2024 годах Сухаревский был командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Она участвовала, в частности, в контрнаступлении на Херсонщине.

39-летний военный вошел в историю российско-украинской войны как первый офицер ВСУ, под чьим командованием был открыт огонь на поражение российских боевиков под Славянском в апреле 2014 года.

Кроме того, Сухаревский является автором известного лозунга "Видишь - стреляй", который уже можно увидеть на шевронах или даже услышать в песнях.

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