Дюна 2021 – стоит ли идти в кино на новую экранизацию классики

До украинских кинотеатров добралась одна из самых громких премьер десятилетия – экранизация культового фантастического романа "Дюна" Френка Герберта. Фильм с грандиозными амбициями и суперзвездным актерским составом должен был выйти еще год назад, но раз за разом его релизу мешала пандемия. УНИАН уже посмотрел новинку и готов рассказать, как Голливуд обошелся с классикой.

Полвека назад малоизвестный на тот момент американский писатель Фрэнк Герберт перевернул мир научной фантастики навсегда. Его роман "Дюна" развалил жанровые штампы "космооперы", описав совершенно странный и жестокий мир будущего.

Влияние "Дюны" на массовый сай-фай огромно, ее концепции и эстетика сегодня узнаются во множестве популярных франшиз – от "Звездных войн" до "Игры престолов". А вот самому роману с экранизациями не везет. Лента Дэвида Линча, которая вышла на экраны в 1984 году, оглушительно провалилась в прокате.

Современная экранизация "Дюны" получила толкового постановщика-фантаста Дени Вильнева и суперзвездный актерский состав (Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея). Но выход фильма пришелся на пандемию коронавируса, премьера задержалась более чем на год.

Сегодня новая "Дюна" наконец-то добралась до украинских широких экранов. УНИАН поспешил сходить на премьеру и готов рассказать, стоит ли она вашего времени.

Завязка сюжета нагоняет драмы в духе "Игры престолов". Представители благородного Дома Атрейдесов (в украинском дубляже они стали "Атридами") мирно правят планетой Каладан. Но император, олицетворяющий высшую власть в галактике, поручает им важную миссию – взять под контроль пустынную планету Арракис. Таким образом Атрейдесы сталкиваются лбом со своими вечными врагами – коварным и вообще злым Домом Харконенов. Но игра стоит свеч, ведь на Арракисе добывают бесценное вещество – "спайс". Кто владеет Арракисом – тот владеет вселенной.

Главный герой всей саги – Пол Атрейдес, юноша с горящим взглядом, наследник и главная надежда своего Дома на будущее (его убедительно сыграл Тимоти Шаламе). На пустынном Арракисе Пол находит только песок, боль и кровь, но его путь только начинается.

Оригинальный сюжет Фрэнка Герберта глубок и увлекателен, в банальную историю об "избранном" подростке автор умело завернул свои взгляды на религию, экологию и этические проблемы власти. От сценаристов и постановщика требовалось лишь не сломать содержание первоисточника, и они следуют ему достаточно четко.

С первых кадров очевиден упор постановки на масштабность. В фильме ощущается забытая на карантине эпическая атмосфера то ли нового "Властелина Колец", то ли новых "Звездных войн". Режиссерская манера Дени Вильнева хорошо подходит такому кино – он любит снимать общие планы, величественную природу, колоссальные космические корабли и мегаздания в архитектурной стилистике брутализма.

Технически картина исполнена безупречно, любой кадр можно превратить в обои для рабочего стола. Музыка Ханса Циммера сильно способствует погружению в атмосферу фильма, и уже через полчаса зрительный зал растворяется в ней целиком.

Тут то и всплывает первый недостаток фильма – низкая динамика происходящего. Постановщик предпочитает делиться со зрителем экспозицией – основными правилами проработанной вселенной "Дюны", которые нам приходится узнавать вместе с молодым главным героем. Но даже так у незнакомых с книгой зрителей наверняка останется масса вопросов.

Вскоре сюжет таки получает толчок, который ведет действие к трагической кульминации. И тут вскрывается второй недостаток фильма – очень скромный для блокбастера уровень экшен-сцен. Их нельзя назвать некачественными, но никакого "вау-эффекта" они не вносят. Похоже, Вильневу просто не интересно снимать драки и перестрелки, он сосредоточен на другом.

Режиссер увлеченно рассказывает зрителям о культуре жителей Арракиса и развешивает на стенах "чеховские ружья". И когда дело идет к развязке, открывается третий, самый неприятный недостаток "Дюны". Оказывается, это не полноценный фильм, а только первая его часть. В самый интересный момент зрителю прямым текстом с экрана говорят, что это "только начало", и включают титры. Выясняется, что мы имеем дело с сериалом. С той лишь разницей, что о новых сериях пока толком ничего неизвестно.

Ругать "Дюну" за ее недостатки совершенно не хочется – она однозначно стоит похода в кинотеатр, хотя бы ради невероятного визуала, узнаваемых актеров и густой атмосферы. В своем нынешнем виде картина напоминает первую часть "Властелина колец", которая выступала лишь крепким фундаментом для большой фэнтезийной трилогии.

Вопрос лишь в том, выстрелит ли новая "Дюна" достаточно громко, чтобы дать начало такой же крупной франшизе. В противном случае она станет еще одним блокбастером, который не смог отбить свой бюджет на фоне пандемии.

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