Что посмотреть на выходных: долгожданная "Дюна" и третий сезон "Полового воспитания"

В это сложно поверить, но на этой неделе до украинских кинотеатров доберется одна из самых ожидаемых премьер последних парочки лет – научно-фантастический фильм режиссера Дени Вильнева "Дюна" с топовым актерским составом. На Netflix, тем временем, выйдет третий сезон смелой подростковой драмеди "Половое воспитание", а на Apple TV+ стартует второй сезон "Утреннего шоу". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 16 сентября

Безусловно, главной премьерой недели, если не всего года, станет научно-фантастический фильм "Дюна" / Dune (США, 2021). Изначально картина должна была выйти в прокат в ноябре 2020 года, однако, как и множество крупнобюджетных проектов, которые просто грешно смотреть не на "большом экране", многократно переносилась. Да так, что давались шокирующие прогнозы по поводу смещения релиза чуть ли не на 2022 год. Еще бы – пока в США, являющихся основным кинопрокатным рынком, оставались закрытыми кинотеатры, а после их открытия все равно не наблюдалось большого потока зрителей, Warner Bros. не решалась выпускать проект, в который вбухали 165 миллионов долларов. Тем более, учитывая опыт того же "Тенета" или "Чудо-женщины: 1984", выпущенных в 2020 году – они хоть и оказались среди рекордсменов по кассовым сборам по итогам года, но собрать столько, сколько могли бы в докарантинные времена, не смогли. Даже несмотря на то, что они параллельно выпускались на стриминговом сервисе HBO Max. Ну или из-за этого.

Тем не менее, "Дюну" все же решили выпустить осенью 2021 года. В итоге премьерный показ фильма состоялся на Венецианском кинофестивале 3 сентября 2021 года, а официальной датой релиза в США объявили 22 октября с одновременным релизом онлайн на HBO Max. Впрочем, украинским зрителям повезло чуточку больше – как и еще в ряде стран, в наших кинотеатрах "Дюна" появится уже в этот четверг.

Итак, почему же этот фильм все так ждут? Во-первых, литературная основа. "Дюна" является первой лентой из двух в рамках запланированной адаптации культового одноименного романа американского писателя-фантаста Фрэнка Герберта 1965 года. Отсюда и название в титрах – "Дюна: Часть первая", что прямо указывает на предстоящее продолжение. Именно "Дюна" сделала писателя знаменитым, была отмечена рядом престижных литературных премий и справедливо попала в число самых известных научно-фантастических романов XX века.

События фильма, как и в книге, разворачиваются в далеком будущем на опасной пустынной планете Арракис, также известной как Дюна. Арракис является единственным источником самого ценного вещества во вселенной – наркотика меланжа, также называемого "пряностью", который продлевает человеческую жизнь, обеспечивает невероятный уровень мышления и делает сверхсветовые путешествия реальностью. Новый правитель планеты герцог Лето Атрейдес отправляется на Арракис, взяв с собой наложницу леди Джессику, своего юного сына и наследника Пола и самых доверенных советников. Однако вскоре его ждет предательство, а Пол и леди Джессика будут вынуждены искать спасения у фременов – коренных жителей Арракиса, обитающих далеко в пустыне.

За режиссуру и сценарий "Дюны" отвечал франко-канадский режиссер Дени Вильнев, до этого поставивший такие научно-фантастические блокбастеры, как "Бегущий по лезвию 2049" и "Прибытие", а также детективный триллер "Пленницы". Он же должен стать режиссером пилотного эпизода предстоящего спин-офф-сериала "Дюна: Сестричество", в работу над которым, впрочем, вклинилась пандемия коронавируса.

Еще одна причина, привлекающая столь пристальное внимание к "Дюне" – впечатляющий актерский состав, собравший самых топовых звезд современности. Роль Пола досталась безумно популярному франко-американскому актеру Тимоти Шаламе, которого СМИ не раз признавали одним из самых талантливых молодых актеров. Актер получил популярность благодаря роли в романтической ЛГБТ-драме "Назови меня своим именем", укрепив ее работой в наркотической драме "Красивый мальчик". Вскоре на Шаламе посыпались роли в самых громких проектах, среди которых "Король", "Дождливый день в Нью-Йорке", "Маленькие женщины", "Французский диспетчер" и "Не смотри вверх".

Роль Лето Атрейдеса исполнил еще один невероятно талантливый актер, на данный момент задействованный в целой куче громких проектов – Оскар Айзек ("Из машины", "Звездные войны", "Холодный расчет", "Сцены супружеской жизни"). Роль матери Пола Леди Джессики досталась Ребекке Фергюсон ("Миссия невыполнима", "Величайший шоумен", "Доктор Сон", "Реминисценция").

Кроме того, в фильме задействованы такие звезды мирового кино, как Джош Бролин ("Старикам тут не место", "Железная хватка", "Мстители"), Стеллан Скарсгард ("Догвилль", "Нимфоманка", "Девушка с татуировкой дракона", "Тор"), Дейв Батиста ("Стражи Галактики", "Бегущий по лезвию 2049", "Армия мертвецов"), Хавьер Бардем ("Старикам тут не место", "Вики Кристина Барселона", "007: Координаты "Скайфолл"), Джейсон Момоа ("Игра престолов", "Аквамен", "Лига справедливости"), Шарлотта Рэмплинг ("Ночной портье", "Сердце ангела", "Меланхолия"), Дэвид Дастмалчян ("Человек-муравей", "Отряд самоубийцы: Миссия навылет", "Бегущий по лезвию 2049") и, конечно же, юная звезда Зендея ("Человек-паук", "Величайший шоумен", "Малькольм и Мари", "Эйфория"). У последней в нынешней экранизации не самая большая роль, но уже вовсю ходят слухи, что о ее персонаже снимут отдельный фильм.

И еще пару слов о реакции критиков. По итогам первых просмотров большинство экспертов положительно отозвалось о фильме, отметив его масштаб и амбиции. На данный момент фильм имеет оценку 8,7 баллов из 10 от широкой аудитории на IMDb, тогда как на Rotten Tomatoes у него рейтинг 87% от критиков, что соответствует средней оценке 7,7. На Metacritic фильм на данный момент имеет оценку 75 баллов, что соответствует характеристике "В целом положительные отзывы". Так что "Дюну" однозначно стоит смотреть, и, разумеется, только в кинотеатре.

Кроме того, на этой неделе в прокат выйдет экшн-триллер "Поймать свидетеля" / Blindsided (США, 2021) с более чем скромным рейтингом 3,2 балла из 10 на IMDb, очередная попытка заглянуть в душу харизматичного серийного убийцы Тэда Банди "Зверь в голове" / No Man of God (США, 2021), подборка короткометражек "ZIFF#4 Лето невер эндс!" (США, Италия, Польша, Израиль, Аргентина, Австрия, 2021) и документалка "Гунда" / Gunda (США, Великобритания, Норвегия, 2020) о необычной жизни домашних животных на ферме.

Что нового онлайн с 16 сентября

Еще в понедельник телеканал FX выпустил первые три эпизода постапокалиптического мини-сериала "Y. Последний мужчина" / Y (США, 2021) по мотивам одноименной серии комиксов, а через день они стали доступны к просмотру онлайн на Hulu. События сериала разворачиваются в мире, где чума неизвестного происхождения уничтожила всех млекопитающих мужского пола, за исключением одного юноши по имени Йорик Браун, который вместе со своим ручным капуцином Амперсандом пережил болезнь.

Главную роль в сериале исполнил Бен Шнетцер, которого зрители могли видеть в фильмах "Гордость", "Варкрафт" и "Сноуден". Также в фильме снялись Дайан Лейн ("Неверная", "Судья Дредд", "Человек из стали"), Имоджен Путс ("Отец", "Ночь страха", "Грязь"), Тимоти Хаттон ("Все деньги мира", "Красивый мальчик", "Призраки дома на холме") и другие.

Первые три эпизода получили скорее положительные отзывы.

16 сентября состоится премьера детективного сериала "Утраченный символ" / The Lost Symbol (США, 2021) от Peacock, являющегося приквелом фильмов "Код да Винчи", "Ангелы и демоны" и "Инферно", отчасти основанный на романе Дэна Брауна "Утраченный символ". Сериал расскажет о молодых годах Роберта Лэнгдона – главного героя ряда романов Дэна Брауна, который попытается найти своего похищенного преподавателя.

На этот раз главную роль исполнит не Том Хэнкс, а Эшли Цукерман, которого зрители могли видеть в недавней хитовой хоррор-трилогии от Netflix "Улица страха". Кроме того, в фильме снялись Вэлори Керри ("Последователи", "Вероника Марс", "Сумерки. Сага: Рассвет – Часть 2"), Эдди Иззард ("Двенадцать друзей Оушена", "Операция "Валькирия", "Ганнибал") и Рик Гонзалес ("Стрела", "Жнец").

На 17 сентября запланированы два сериальный камбэка. Во-первых, на Netflix появится полный третий сезон смелого подросткового сериала "Половое воспитание" / Sex Education (Великобритания, 2019-), являющегося одним из самых популярных на стриминговом сервисе.

Напомним, действие сериала разворачивается в средней школе маленького городка Мурдэйл в Великобритании. В центре сюжета – замкнутый подросток Отис Милберн, живущий со своей матерью Джин, известным специалистом по сексологии и психологии отношений. В начале первого сезона сериала он вместе с проблемной ученицей Мэйв Вайли открывает подпольную "клинику", где за деньги парочка помогает другим ученикам решать вопросы интимного характера. На протяжении двух сезонах все герои сериала и их друзья регулярно попадают в неловкие ситуации и решают собственные личные проблемы.

Как видно из трейлера третьего сезона, в школе появится новый директор весьма консервативных взглядов, которая решит бороться с сексуальной распущенностью учеников. Тем временем отношения между Отисом и Мэйв не заладятся, не без вины Айзека в конце 2 сезона, а Эрик и Адам наконец перестанут скрывать свои чувства. Джин же, возможно, сумеет наладить отношения с Якобом.

Еще одно большое возвращение – второй сезон рейтингового сериала Apple TV+ со звездным составом "Утреннее шоу" / The Morning Show (США, 2019-). Первый сезон сатирического телешоу вышел еще два года назад и получил несколько престижных наград и номинаций. Второй сезон планировался к выходу раньше, но вмешалась пандемия.

В центре сериала – соведущая популярной новостной программы "Утреннего шоу" Алекс Леви в исполнении Дженнифер Энистон. Программа имеет отличные рейтинги, однако внезапно ситуация омрачается увольнением из-за сексуального скандала второго ведущего шоу Митча Кесслера (Стив Карелл), с которым Алекс проработала 15 лет. Теперь героиня борется за то, чтобы сохранить свою работу в качестве главного лидера новостей, одновременно разжигая соперничество с Брэдли Джексон (Риз Уизерспун), случайным репортером, чья серия импульсивных решений привела ее в новый мир телевизионной журналистики.

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Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

Марина Григоренко

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