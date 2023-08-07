С начала полномасштабной войны фармацевтическая компания "Здоровье" стала в ряды тех, кто помогает нашей армии. Руководство предприятия постоянно связано с военными Харьковщины из разных подразделений, чтобы оперативно реагировать на их потребности.

В июле фармкомпания "Здоровье" подарила рентгенологической клинике одного из медицинских учреждений Слобожанщины современную рентгенографическую систему UNIVERSAL X URS. В этом лечебном заведении реабилитацию и восстановление проходят раненые бойцы ВСУ.

Рентгенографическая система производится в Испании, а ее конструкция обеспечивает максимальную гибкость и эффективность. Она совмещает в себе современные технологии высокочастотных рентгеновских излучателей и управляемого процессора. Это обеспечивает более высокое качество изображения и меньшую дозу облучения для больного. Архитектура системы позволяет работать одновременно с двумя пациентами.

Также компания постоянно передает медикаменты разным заведениям Украины, где лечатся наши Защитники.

Видео дня

Оказана гуманитарная помощь городской клинической больнице №17, городской клинической больнице №25, воинской части 3306, воинской части А0409, управлению станции скорой медицинской помощи.

С начала войны была оказана благотворительная помощь лекарственными средствами на сумму более 25 млн. грн. Руководство и сотрудники компании поставляли аптечки первой помощи для пожилых людей, детей и женщин в бомбоубежища на станциях метрополитена. За время введения военного положения предприятия группы неоднократно передавали лекарственные средства в Главное управление Министерства внутренних дел Харьковской области, специальные подразделения полиции, КП "Харьковские тепловые сети" и другие коммунальные предприятия. В июне 2023 года помощь направили в клинические больницы №27 и №13 и Национальный институт терапии им. Л. Т. Малой НАМНУ в Харькове, а также в Запорожскую областную клиническую больницу. Необходимые медпрепараты получили Институт кардиологии, клинической и регенеративной медицины им. Академика М. Д. Стражеско НАМНУ, Киевская клиническая больница на железнодорожном транспорте №2, Министерство обороны Украины, воинские части.

Кроме медицинской помощи, поддерживают военных и тактическими средствами. За полгода фармкомпания "Здоровье" приобрела для армии более 60 квадрокоптеров , часть из которых оснащена тепловизорами. Большую партию из этих дронов передали Государственной пограничной службе Украины, чтобы усилить защиту наших рубежей.

За время войны группа компаний "Здоровье" стала надежным тылом и поддержкой для подразделений ВСУ – неоднократно помогали техникой, машинами и оборудованием. Для выполнения военных задач передали около 20 автомобилей, в том числе бронированный автомобиль Mercedes G-500 для специального подразделения. А кроме того, еще автобус и экскаватор. Компания предоставила финансовую помощь по ремонту машин для ПВО и приобрела комплекты технического оборудования для автомобилей (домкраты, наборы инструмента, аптечки).

К этому делу приобщаются и работники централизованно и лично. В первые 3 месяца боевых действий было закуплено продуктов и изготовлено более 5000 обедов для военных в Харькове. Эта инициатива поддерживается и по сей день. Компания помогла с производством печок-буржуек для обогрева военных опорных пунктов и обеспечила дровами, которые закупали и подвозили силами компании. Сотрудники самостоятельно изготовляли окопные свечи и буржуйки для защитников. Кроме этого, для производства окопных свечей была передана тонна воска. Все это доставлялось прямо в воинские части руководством и сотрудниками компании Здоровье.

В первые месяцы войны группа "Здоровье" передавала топливные генераторы частям ВСУ, а блок посты на улицах города снабдила электрообогревателями.

В фармкомпании убеждены, что сегодня так же важно помогать детям, как и нашим защитникам. Поэтому параллельно с постоянной поддержкой военных основываются новые инициативы, направленные именно на подрастающее поколение. Одним из таких направлений работы является сотрудничество с Art&Health Hub by Zelo в Харькове. Арт-центр Zelo объединяет большое количество художников, занимающихся с детьми пением, танцами, актерской игрой, разными прикладными видами искусства.

Несмотря на войну в стране в 2023 году, 3 компании группы "Здоровье" - именно "Здоровье", "Здоровье Народа" и "Фармекс" в очной форме прошли инспектирование Гослекслужбой Украины и были рекомендованы к получению сертификата GMP. Предприятия продолжают производить лекарственные средства и в очередной раз доказали, что деятельность компаний группы "Здоровье" отвечала и отвечает требованиям надлежащей производственной практики (GMP). В 2022 году было зарегистрировано 7 новых препаратов, а еще 35 находятся в стадии разработки.

"Наши Защитники сегодня борются за будущее каждого из нас. Ценой своих жизней они по сантиметру отвоевывают родную землю. Наша обязанность помогать им в этом и обеспечивать необходимым. Как фармацевтическая компания приобщаемся к лечению и реабилитации раненых. Ответственный бизнес стал надежной опорой для государства и военных в этой войне", - подчеркивает председатель наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье" Александр Доровской.