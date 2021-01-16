Министр образования Сергей Шкарлет подчеркнул, что принятие окончательных решений по этому вопросу не зависит от него лично.

Министр образования Украины Сергей Шкарлет рассчитывает, что после локдауна младшие школьники смогут вернуться к полноформатному обучению, а старшие - при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации перейдут к смешанной форме.

Об этом говорится в его заметке в Telegram-канале.

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«Вопрос, который чаще всего слышу в течение последней недели, звучит примерно так: «вернутся ли дети в школы и когда это произойдет?» Особенно он актуален для родителей учеников 1-4 классов, которые сейчас оказались в сложной ситуации выбора между работой и необходимостью помогать детям с учебой», - отметил министр.

Шкарлет считает, по крайней мере младшие классы после завершения усиленных карантинных ограничений смогут вернуться к полноформатному обучению. Что касается старшей школы, то при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране будет приемлемым проведение обучения по смешанной форме.

«К сожалению, принятие окончательных решений по даннному вопросу не зависит от одного человека - министра образования и науки или министра здравоохранения», - отметил он.

Шкарлет подчеркнул, что он полностью разделяет позицию и прислушивается к аргументам специалистов, эпидемиологов, врачей, рекомендации которых основаны на мониторингах эпидемической ситуации в стране.

«Именно поэтому МОН и Минздрав находятся в постоянной коммуникации. Искренне надеюсь, что в ближайшее время статистика заболеваемости COVID-19 и способность медицинской системы сдерживать эпидемические волны все-таки позволят нам рекомендовать местной власти частично возвращать детей к привычному формату обучения. Как скоро это произойдет, зависит от каждого из нас и нашей добросовестности во время соблюдения карантинных требований», - подчеркнул он.

Также Шкарлет добавил, что о ходе переговоров и консультаций по вышеупомянутому вопросу будет информировать в дальнейшем.

Карантин в Украине: обучение в школах

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Кабинет министров принял решение о введение усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января включительно. В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов с собой).

Также не работают кинотеатры, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны, театры.

Запрещается посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий. В то же время работает общественный транспорт.

13 января мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с предложением во время усиленного карантина разрешить обучение в младшей школе.

Также председатель Госпродспотребслужбы в Киеве Олег Рубан выступил за то, чтобы детям до 10 лет разрешили посещать учебные заведения в условиях жесткого карантина.

15 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что учеников младшей школы не будут возвращать к обычному обучению во время локдауна.

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Автор: Константин Гончаров