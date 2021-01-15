По мнению министра, если в следующий понедельник ученики младших классов вернутся в школы, это «сведет на нет цель усиленного карантина».

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что нельзя вернуть к обычному обучению учащихся младшей школы во время действия усиленного карантина в Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Почему нельзя заранее вернуть офлайн-обучение для учащихся начальной школы? Если в следующий понедельник ученики младших классов вернутся в школы, это сведет на нет цель усиленного карантина. На это есть ряд причин», - заявил он.

По словам Степанова, период действия усиленного карантина в Украине совпадает по времени с завершением инкубационного срока заболевания COVID-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников.

«Многим из вас известно, что дети нередко переносят коронавирус бессимптомно, поэтому родители могут не знать о рисках передачи болезни и привести малышей на учебу. А это, в свою очередь, приведет к росту заболеваемости через перекрестное заражение детей», - заявил он.

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Также, по словам министра, дети могут "принести" инфекцию из школы к членам своей семьи. «В том числе и тем, которые находятся в зоне риска (такую ​​ситуацию мы уже наблюдали в странах ЕС)», - отметил он.

Степанов также отметил, что показатель заболеваемости среди детей продолжает расти. «Если в ноябре он составлял 3,1%, в декабре уже подскочил до 5,9% от общего количества. Я понимаю родителей и учителей - все слишком устали от ограничительных мер. Но мы должны еще немного набраться терпения. Карантин продлится до 24 января, результатом его соблюдения станет способная выдерживать дальнейшие нагрузки медицинская система», - добавил он.

В Минздраве также призвали некоторых политиков "не манипулировать темой и не использовать ее для собственного пиара» и вспомнить, что «речь идет о жизни и здоровье».

Локдаун в Украине

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января включительно. В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов с собой).

Во время локдауна не работают кинотеатры, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны, театры.

Запрещается посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий. В то же время работает общественный транспорт.

13 января мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров Украины с предложением принять решение, которое позволит во время усиленного карантина обучение в младшей школе.

Также глава Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан выступил за то, чтобы детям до 10 лет разрешили посещать учебные заведения в условиях жесткого карантина.

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Автор: Константин Гончаров