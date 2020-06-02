Украина в ООН призвала Россию взять ответственность за детей-сирот в Крыму

Отмечается, что судьба почти 5 тыс. детей-сирот в Крыму остается неизвестной.

Украина в ООН призвала Россию понести ответственность за детей, лишенных родительской опеки, на оккупированных территориях Крыма. Такое заявление сделали по случаю Международного дня защиты детей.

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН в Facebook.

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Отмечается, что в Крыму до оккупации 2014 года было 4,9 тыс. сирот и детей лишенных родительской опеки. С того времени их судьба остается неизвестной.

"Россия как законная власть должна принять все необходимые меры для уважения прав детей, в том числе не допустить их незаконного перевода за пределы украинской территории", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала этого года на Донбассе пострадали от обстрелов десять детей.

Стоит отметить, что правоохранители фиксируют многочисленные случаи вербовки детей пророссийскими боевиками на Донбассе, что нарушает законы ведения войны.

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