Харьков продолжает избавляться от названий улиц, связанных со страной-агрессором.

В Харькове переименовали 18 топонимов, названия которых связаны с Россией, в частности появились улица Енина и въезд Джуса.

Как сообщает горсовет Харькова, соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов.

Так, улица Бакулина отныне называется улицей Евгения Енина (в честь бывшего первого заместителя министра внутренних дел Украины, погибшего в авиакатастрофе в Броварах), улица Беломорская - улицей Финской, а улица Байкальская - улицей Снежной. Переулок Кронштадтский переименовали в переулок Чумацкий, а улицу Кронштадтскую - в улицу Литовскую, переулок Алтайский - в переулок Ветряной, а въезд Тринклера - на въезд Глисада Джуса (в честь погибшего украинского военного летчика Андрея Пильщикова с позывным "Джус").

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Также улица Красноуральская стала улицей Низинной, улица Иртышская - улицей Мерлинской, переулок Иртышский - переулком Чепельским, улицу Ижевскую переименовали в улицу Сахарную, а одноименный переулок носит название Зажиточного. Переулок Кольский отныне будет называться переулком Червоной Руты, переулок Эльбрусский переименовали в переулок Буковельский, а переулок Ельнинский - в переулок Красочный.

Кроме того, улица Владивостокская стала улицей Шведской, одноименный переулок - Скандинавским, а въезд - Лирницким.

Переименование связанных с РФ топонимов в Харькове - что предшествовало

В Харькове постепенно отказываются от названий улиц, связанных с Россией. Так, в конце января было принято решение о переименовании 65 топонимов.

В частности, ул. Пушкинская с тех пор называется ул. Григория Сковороды.

Городской голова Игорь Терехов отметил, что переименование этого топонима является знаковым для города, ведь именно в январе в результате атак РФ там погибли более десятка человек, здания подверглись серьезным разрушениям.

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