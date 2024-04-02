В Харькове переименовали 18 топонимов, названия которых связаны с Россией, в частности появились улица Енина и въезд Джуса.
Как сообщает горсовет Харькова, соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов.
Так, улица Бакулина отныне называется улицей Евгения Енина (в честь бывшего первого заместителя министра внутренних дел Украины, погибшего в авиакатастрофе в Броварах), улица Беломорская - улицей Финской, а улица Байкальская - улицей Снежной. Переулок Кронштадтский переименовали в переулок Чумацкий, а улицу Кронштадтскую - в улицу Литовскую, переулок Алтайский - в переулок Ветряной, а въезд Тринклера - на въезд Глисада Джуса (в честь погибшего украинского военного летчика Андрея Пильщикова с позывным "Джус").
Также улица Красноуральская стала улицей Низинной, улица Иртышская - улицей Мерлинской, переулок Иртышский - переулком Чепельским, улицу Ижевскую переименовали в улицу Сахарную, а одноименный переулок носит название Зажиточного. Переулок Кольский отныне будет называться переулком Червоной Руты, переулок Эльбрусский переименовали в переулок Буковельский, а переулок Ельнинский - в переулок Красочный.
Кроме того, улица Владивостокская стала улицей Шведской, одноименный переулок - Скандинавским, а въезд - Лирницким.
Переименование связанных с РФ топонимов в Харькове - что предшествовало
В Харькове постепенно отказываются от названий улиц, связанных с Россией. Так, в конце января было принято решение о переименовании 65 топонимов.
В частности, ул. Пушкинская с тех пор называется ул. Григория Сковороды.
Городской голова Игорь Терехов отметил, что переименование этого топонима является знаковым для города, ведь именно в январе в результате атак РФ там погибли более десятка человек, здания подверглись серьезным разрушениям.