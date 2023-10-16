Преступников будут искать на записях камер.

С могилы украинского пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" во второй раз украли шевроны. Об этом сообщила волонтер Мелания Подоляк в микроблоге X (Twitter).

"Я не верю, что это пишу, но: у Джуса с могилы снова украли шевроны! На этот раз большинство осталось в безопасности, потому что они заперты на витрине. Но все, которые люди оставили самостоятельно, пропали в промежутке между сейчас и 20:00 вчерашнего вечера. Невероятно это все, конечно", - написала она.

Девушка отметила, что посмотрит записи с камеры видеонаблюдения. "Господа крадуны, мы сделаем вас известными на весь интернет. Не переживайте, будут вам и шевроны, и все остальное", - добавила она.

Видео дня

Напомним, что в прошлый раз кто-то украл шевроны собратьев "Джуса" еще в сентябре. Тогда Подоляк призвала этого человека вернуть шевроны и получить вместо них что-то значительно уникальнее и ценнее.

Гибель "Джуса": что известно

Андрей Пильщиков был кавалером ордена "За мужество" III степени. Он погиб в возрасте 30 лет в авиакатастрофе с двумя самолетами L-39, которая произошла в Житомирской области.

В результате столкновения самолетов также погибли майор Вячеслав Минка и майор Сергей Проказин. Обстоятельства катастрофы расследуют работники Государственного бюро расследований.

29 сернпя в Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ прошла церемония прощания с "Джусом".

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