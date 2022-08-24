Украинские воины записали яркое видео на Хортице в Запорожье.

Бойцы полка "Азов" поздравили украинцев с Днем Независимости с острова Хортица в Запорожье. Они напомнили, как российские оккупанты подло пытались уничтожить их побратимов на "Азовстали" в Мариуполе.

Соответствующее видео "азовцы" опубликовали в сети.

"Наша нация стала сознательнее, а от того и сильнее, чтобы наконец дать сокрушительный ответ и навсегда наказать возрастных преступников за все содеянное ими веками. Теперь каждый выстрел в нашу сторону придает нам еще большую решительность. Мы уверены, временную петлю из вандальских набегов Москвы на современный мир суждено было разорвать именно нам, украинцам. Задание не из легких, но мы обязательно победим!" - говорится в заявлении.

Они отметили, что являются частью того же полка "Азов", воины которого вырвались из ада "Азовстали", где их хотели уничтожить кроваво и подло.

"Но из этого пепла возродился стальной дух. Теперь АЗОВ в каждом из нас. АЗОВ – это вся Украина", - подытожили бойцы.

Как ранее сообщал УНИАН, Мариупольский горсовет заявил, что враг устанавливает клетки для показательного "суда" в городской филармонии. Впоследствии главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о подготовке к проведению показательного судилища.

В ГУР заявили, что судилище над украинскими военнопленными, которое готовят российские оккупанты в Мариуполе, направлено на запугивание украинского общества.

В плену оккупантов может быть более 2,5 тысячи военнопленных из "Азовстали".

Вас также могут заинтересовать новости: