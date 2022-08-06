В разведке подчеркнули, что любые незаконные судилища, устроенные Россией, не будут легитимными ни для Украины, ни для всего мира.

Судилище над украинскими военнопленными, которое готовят российские оккупанты в Мариуполе, направлено на запугивание украинского общества.

Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Продолжается моральное давление на украинских защитников, которые находятся в плену, на все украинское общество и родных защитников, с целью запугать и дестабилизировать Украину, и дальше распространять абсурдную пропаганду и называть защитников своей страны "фашистами", - сказал он.

По его словам, оккупанты ведут игру для зазомбированной российской публики.

"Это не останавливает Украину в защите своей территории, в том числе в борьбе за возвращение своих защитников... Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными продолжает бороться, проводятся переговоры, чтобы украинские защитники вернулись домой", - сказал Юсов.

Он также подчеркнул, что любые незаконные судилища, устроенные Россией, не будут легитимными ни для Украины, ни для всего мира.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты собирают тюремные клетки на сцене филармонии в Мариуполе, чтобы устроить показательный судебный процесс над военнопленными.

Городской голова Вадим Бойченко, комментируя это, отметил, что российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами. Он призвал мировое сообщество, ООН и "Красный Крест" вмешаться в ситуацию и добиться соблюдения правил обращения с военнопленными.

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