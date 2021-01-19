Музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко удерживают под стражей с 14 декабря 2019 года.

Шевченковский райсуд Киева оставил под стражей музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял суд присяжных с участием двух судей и трех присяжных.

"Ходатайство... оставить без удовлетворения", - отметила председательствующая судья Оксана Голуб.

Следующее заседание по делу состоится в 14:00 2 февраля.

Антоненко содержат под стражей с 14 декабря 2019 года. Адвокаты просили суд изменить Антоненко меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Дело Шеремета

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущей. Теперь их обвиняют в исполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

Дело против Антоненко, Кузьменко и Дугарь рассматривает суд присяжных.

4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года якобы в кабинете в то время председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.

В Нацполиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар дал в Украине показания по делу об убийстве Шеремета. По его убеждению, к трагедии причастны спецслужбы Беларуси.

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Автор: Антонина Доломанжи