Рассказываем, какие основные изменения с 1 февраля ожидают украинцев.

В феврале в Украине могут подорожать некоторые продукты, субсидию на коммуналку будут рассчитывать по новым правилам, а часть военнообязанных потеряют бронирование от мобилизации. Кроме этого, в феврале государство предлагает новый вид помощи для переселенцев, а некоторым пенсионерам дадут надбавку к пенсии. Что будет с коммуналкой и какие еще изменения ждут украинцев - в материале ниже.

Как изменятся цены на продукты в феврале 2025

Как уже рассказывал ранее УНИАН, некоторые продукты в феврале могут подорожать - от 10-15% до 50%. Эксперты прогнозируют, что могут повыситься цены на подсолнечное масло, молочные продукты, гречку, некоторые виды овощей, в частности картофель и морковь. В то же время яйца, наоборот - начали дешеветь.

Кто получит надбавки к пенсии в Украине

В 2025 году не запланировано повышение минимальной пенсии, но в марте пройдет автоматическая индексация пенсий - тогда выплаты могут вырасти на 10-17%.

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В феврале же получат надбавку к пенсии некоторые категории пенсионеров, которые достигли определенного возраста, и пенсия которых не превышает 10 340,35 грн:

тем, кому исполнилось 70 лет - будет начислена надбавка в 300 грн;

75 лет - 456 грн;

с 80 лет - 570 грн.

Такие надбавки начисляются автоматически, обращаться пенсионерам никуда не нужно.

Как изменятся субсидии на коммуналку

В январе Минсоцполитики Украины объявило, что меняется подход для предоставления субсидии на ЖКУ. Теперь такая субсидия будет рассчитываться с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи. Для тех, кто обратился за субсидией с 1 января право на ее получение уже будет определяться по новому подходу. Тех, кто уже получал субсидию до 1 января 2025 года изменения коснутся после окончания этого отопительного сезона.

На участников боевых действий и людей, получивших инвалидность вследствие войны новое правило начисления субсидий не распространяется - для них все остается по-прежнему.

Кому полагается субсидия на аренду жилья

В феврале станет доступный новый вид помощи от государства для внутренне-перемещенных лиц - субсидия на аренду жилья.

Ее смогут получить такие категории переселенцев:

те, кто выехал из оккупированных территорий или зоны боевых действий, не имеет своего жилья в других, условно безопасных, регионах Украины, а их собственное жилье уничтожено или непригодно для жизни;

вынуждены арендовать жилье, но не имеют для этого достаточно средств;

уже арендуют жилье, но тратят на аренду существенную часть доходов.

Чтобы получить субсидию на аренду важно также, чтобы арендатор и арендодатель не были родственниками, арендатор (то есть, ВПЛ) не получал помощь от государства на проживание, а арендодатель жилья не получал компенсацию по программе "Прихисток".

Важно: получить субсидию на аренду можно будет только, если есть договор аренды жилья.

Будут ли меняться тарифы на коммунальные услуги

Тарифы на коммуналку в феврале (тариф на воду, тариф на газ, тариф на отопление и тариф на свет) остаются прежними

В регионах может несколько отличаться тариф на воду - в небольших городах его может пересматривать местная власть. Также для тех, у кого электрическое отопление до 30 апреля будет действовать особый тариф - 2,64 грн/кВт∙ч, но лишь при потреблении электроэнергии в пределах 2 000 кВт∙ч за месяц. За киловаты свыше нужно будет платить уже по полному тарифу.

Кто может потерять бронь от мобилизации

Согласно новым изменениям в постановлении №76 о порядке бронирования от мобилизации до конца февраля все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус. И после этого, с обновленным статусом - перебронировать своих сотрудников через портал "Дія" до 1 марта. Причем, ждать 72 часа между завершением предыдущего бронирования и оформлением нового, как это было ранее, не нужно.

Если же предприятие теряет статус критически важного или не подает документы на переподтверждение, то его сотрудники могут потерять бронь от мобилизации и быть призваны в ВСУ.

ВВК в Резерв +

В мобильном приложении "Резерв+" в феврале появится новая опция - в нем можно будет получить направление на прохождение ВВК. И, после того, как будет получено уведомление, можно самостоятельно отправиться на медкомиссию.

Первое время опция будет доступна для тех, кто хочет самостоятельно пройти ВВК, а затем - и для тех, кто получил уведомление в бумажном виде на прохождение медосмотра.

Кто получит выплаты за без вести пропавших военных и в плену

С 1 февраля начинают работать изменения в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Согласно документу, за военнообязанным, который попал в плен или считается пропавшим без вести, сохраняется денежное обеспечение, а выплаты получит семья военнослужащего. Он сам может решить, кто получит выплаты в случае, если попадет в плен или пропадет без вести. Если же личного распоряжения военного не будет, то распределят выплаты так:

50% обеспечения поделят равными частями между представителями первой очереди - то есть, между женой (мужем), законными представителями несовершеннолетних детей (это мать или отец ребенка военнослужащего или лицо, которое заменяет их, если военнослужащий не состоит в браке), детьми из числа лиц с инвалидностью с детства (независимо от возраста) или их законными представителями, а также родителями военнослужащих (в этот перечень не входят те, кто получает от военнослужащего алименты, а также родители, которые лишены родительских прав);

20% обеспечения поделят равными частями между представителями второй очереди - то есть, между совершеннолетними детьми, родными братьями (сестрами), законным представителем которых является военнослужащий.

В случае, когда военный возвращается из плена или уже не является пропавшим без вести, выплачивается удержанная часть (50% или 80%). В случае смерти военнослужащего невыплаченная доля включается в состав наследства.

Подача заявок на 1000 Зеленского

До 28 февраля нужно также успеть подать заявку на получение государственной помощи по програмее "Зимова єПідтримка", больше известная как 1000 Зеленского.

Напомним, что подать заявку на получение денежной помощи в 1000 грн могут все украинцы, которые на данный момент проживают на территории Украины, за исключением оккупированных территорий.

Как изменятся лимиты на переводы между картами

Крупные банки в феврале вводят лимиты на переводы с карты на карту - это касается клиентов, которые не имеют документально подтвержденного дохода. Их банки делят на категории "высокого", "среднего" и "низкого" уровней риска.

Для клиентов "высокого" уровня риска, с 1 февраля месячный лимит на переводы будет 50 тыс. грн. Для клиентов "среднего" и "низкого" уровней с 1 февраля - лимит до 150 тыс. грн в месяц, с 1 июня - до 100 тыс. грн в месяц.

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