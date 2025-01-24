Максим Гопка отметил, что на цены на внутреннем рынке может повлиять спрос на украинское масло за рубежом.

Цена на масло для обычных потребителей до конца месяца не изменится. В феврале, возможно, будут колебания стоимости масла.

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка отметил, что масло сейчас достаточно доступно - это 60-70 гривень за плашку (850 миллилитров). При этом он назвал главные причины, почему этот популярный продукт может подорожать.

"Во-первых, это будет зависеть от стоимости нефти. Кроме того, если будет расти спрос на растительные масла за рубежом, то Украина, как крупнейший экспортер подсолнечного масла, начнет увеличивать объемы экспорта, что параллельно может повлиять и на цену на внутреннем рынке. Но это маловероятный сценарий", - отметил эксперт.

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По его мнению, все идет к тому, что цены на нефть, скорее всего, не будут расти, а останутся на том же самом уровне или начнут снижаться.

"Поэтому в ближайшее время в Украине не надо ожидать каких-то резких моментов по увеличению стоимости подсолнечного масла", - подчеркнул Гопка.

По данным Госстата, литр подсолнечного масла в декабре 2024 года в среднем стоил 72,73 грн.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка отметил, что в Украине в ближайшие месяцы курятина может подорожать.

При этом он считает, что цены на говядину длительное время существенно не менялась на протяжении последних нескольких лет, но немного растут, поскольку увеличивается себестоимость ее производства.

По его словам, пока нет причин говорить, что стоимость свинины сильно снизится, поскольку есть определенные важные факторы, которые на нее влияют, в том числе уменьшается поголовье свиней из-за активных боевых действий на части территории Украины.

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