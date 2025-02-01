Даже несмотря на зарплату и официальное трудоустройство: кому могут отказать в брони

Два наиболее обсуждаемых требования не всегда помогают получить бронь.

Военное положение, как и мобилизация, будут действовать до 9 мая 2025 года, это означает, что те мужчины, которые не имеют отсрочки от службы или документа о брони, должны идти в армию. УНИАН выяснил, кто попадает под бронь во время мобилизации, а у кого такая возможность отсутствует.

Кто может рассчитывать на бронь от мобилизации - перечень профессий

Даже в условиях военного положения, согласно законодательству Украины, для некоторых военнообязанных граждан доступно бронирование от мобилизации. Такая привилегия доступна:

чиновникам высшего корпуса;

руководителям любых организаций областного и районного уровня;

председателям советов в области, районе, селе или поселке;

мэрам городов;

членам национального совета;

бенефициарным владельцам предприятий, которые имеют статус критически важных;

сотрудники топливно-энергетических комплексов при условии, что предприятие имеет статус критически важного;

работники учреждений ООН спецтипа;

технические работники компаний-поставщиков услуг связи и интернета.

представители различных организаций международного уровня.

Пожарные, спасатели, сотрудники полиции и другие государственные служащие также могут рассчитывать на бронирование от мобилизации, но в объеме 50%.

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Кому не доступна бронь от мобилизации с 1 февраля

Вместе с теми категориями мужчин, кто сейчас имеет бронь от мобилизации, в Украине есть и другие - военнообязанные, которые не смогут оформить бронирование, даже если получают более 20 000 грн зарплаты и официально трудоустроены на предприятии.

Это касается мужчин, которые не обновили свои военно-учетные данные. То есть информации о них нет нигде - ни в Дії, ни в Резерв+, ни в ТЦК. То же самое касается и тех, кто сменил место регистрации, но не сообщил об этом в ТЦК и СП. Также этой привилегии не имеют лица мужского пола, которые находятся в розыске из-за неявки по повестке или нарушения правил воинского учета, работающие неофициально, а также те, кому даже при условии официального трудоустройства начисляют менее 20 000 грн заработной платы.

При каком условии оформляют бронь от мобилизации

Важно понимать, что документ такого типа должен составить руководитель предприятия, и для того чтобы в его случае бронирование сотрудников прошло успешно, необходимо выполнить ряд условий. Они зависят от типа предприятия.

Например, требование о том, что сотрудник должен быть официально трудоустроен, касается абсолютно всех предприятий, а вот с зарплатой от 20 000 грн дела обстоят иначе.

Юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин в комментарии УНИАН рассказал, в каких организациях дают бронь от мобилизации и почему. Он говорит, что до 28 февраля 2025 года все предприятия, которые признаны критической инфраструктурой, должны подтвердить свой статус критически важных. Соответственно, если определенное предприятие подтвердит свой статус критически важного, то его работники смогут и в дальнейшем получить бронирование без особых проблем.

Те предприятия, которые не смогут подтвердить свой статус критических, - то есть не будут соответствовать новым критериям, в том числе показателю уровня заработной платы, не смогут забронировать своих работников. Иногда есть такие случаи - предприятия потеряли статус принадлежности к критической инфраструктуре, и соответственно предоставленная сотрудникам "бронь" тоже перестала действовать, и их могут мобилизовать. Но Ланкин успокаивает:

Насколько мне известно, большинство государственных предприятий уже подтвердили свою критичность.

По его словам, основное нововведение по бронированию, которое касается всех предприятий, заключается в том, что минимальная заработная плата у его сотрудников должна составлять не менее 20 тысяч гривен. Однако на государственные предприятия и учреждения указанный критерий не распространяется.

Также он объяснил, на какой срок выдается бронь от мобилизации - адвокат говорит, что сейчас все работники имеют бронирование до 28 февраля текущего года - то есть до предельного момента подтверждения предприятиями своей принадлежности к критической инфраструктуре.

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