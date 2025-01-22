Максим Гопка отметил, что овощ может подорожать.

Цены на картофель в Украине за последний месяц выросли. Овощ может подорожать еще больше, если не будет более дешевой импортной продукции.

"В течение последнего месяца цены на картофель в торговых сетях выросли в среднем примерно на 2-3 гривни. Сейчас стоимость картофеля колеблется в пределах 34-36 гривень за килограмм", - рассказал аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка в комментарии УНИАН.

По его мнению, существенно цены на картофель могут измениться в марте-апреле.

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"Этот овощ может подорожать, если не будет более дешевого импортного продукта, который есть на сегодняшний момент. Если ситуация не изменится, то в первой половине весны - в марте-апреле, мы можем увидеть стоимость картофеля на уровне в среднем 38-39 гривень", - считает эксперт.

По сведениям Госстата, в декабре 2024 года средняя цена килограмма картофеля составляла 29,74 грн.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на овощи в Украине за неделю изменились разнопланово. Производители массово снижали цены на лук, на фоне стремительного ухудшения качества продукции, заложенной в хранилища.

При этом на прошлой неделе начала дешеветь морковь. В то же время цены на огурец и сладкий перец продолжили расти, а также дороже, чем неделей ранее, продавались томаты.

Во фруктовом сегменте начал дешеветь апельсин и снизились цены на яблоко.

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