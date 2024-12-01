В декабре украинцев ждут изменения в правилах бронирования от призыва и повышение налогов.

Последний месяц года принесет украинцам немало изменений: появятся новые правила бронирования и повысится военный сбор. Некоторые пенсионеры получат прибавки к пенсии, а верующие отметят важнейший в году христианский праздник. Мы рассказали, что изменится в Украине с 1 декабря 2024 года.

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Закон о повышении налогов

С декабря нас ждет повышение налогов в Украине - соответствующий закон уже подписал Владимир Зеленский. Законопроект вступит в силу 1 числа.

Теперь военный сбор станет обязательным для ФЛП. Предприниматели 1,2 и 4 группы будут ежемесячно платить 10% от минимальной зарплаты (на данный момент - 800 гривен). Для ФЛП 3 группы ставка военного сбора составит 1% от дохода. Для военных налог останется прежним.

Также закон предусматривает введение налога 50% на сверхприбыль банков и 25% налога на прибыль для финансовых компаний.

Бронь от мобилизации 2024

В Украине с 1 декабря в Украине изменят правила бронирования сотрудников критически важных предприятий. Теперь забронированные работники должны иметь зарплату не менее 20 тысяч гривен и трудоустроены до 18 мая 2024 года. А сами предприятия должны подтвердить критерии принадлежности к критической инфраструктуре до 28 февраля 2025 года.

По новому закону руководители могут оформить бронь для сотрудников только на портале "Дія".

Тысяча от Зеленского

В декабре все украинцы могут получить одноразовую финансовую помощь от Владимира Зеленского в размере 1000 гривен. Ранее мы рассказывали, как получить 1000 грн в Дії - для этого нужно оформить карту "Национального кэшбека" в приложении "Дія". Деньги поступят на виртуальный счет автоматически. Родители могут получить выплаты за каждого ребенка.

Пенсии в Украине 2024

Индексации пенсий в декабре не будет - размер выплат останется на прежнем уровне. Напомним, минимальная пенсия в Украине сейчас составляет 2361 гривну для людей без стажа.

Однако пенсионерам, которые в течение декабря достигнут определенного возраста, начислят надбавки к размеру пенсии. Вот какие доплаты к пенсии после 65 лет могут получить украинцы:

в 70 лет - 300 гривен;

в 75 лет - 456 гривен;

в 80 лет - 570 гривен.

Прибавки будут начислены автоматически - дополнительно обращаться в отделение Пенсионного фонда не нужно.

Праздники в декабре 2024 года

Первый месяц зимы богат государственными и религиозными торжествами. Календарь 2024 на декабрь называет такие важные даты:

6 декабря - День святого Николая 2024, День Вооруженных сил Украины;

14 декабря - День ликвидатора ЧАЭС;

25 декабря - Рождество 2024 по новому стилю;

31 декабря-1 января - Новый год 2025.

Из-за действия военного положения государственные выходные на Новый год 2025 (который выпадает на среду) будут отменены. Однако работники могут оформить один или несколько дней отпуска в праздничные даты.

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