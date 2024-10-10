Укрианские законодатели повысили налоги для украинцев, в частности, речь идет о военном сборе.

Верховная Рада 10 октября во втором чтении приняла законопроект № 11416-д, которым предусмотрено повышение налогов в Украине. В частности, речь идет об увеличении военного сбора.

Повышение налогов для ФЛП - кто и сколько будет платить

Закон предусматривает введение военного сбора для ФЛП. Теперь физические лица-предприниматели 1,2 и 4 группы будут платить военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 8000 гривень. То есть военный сбор для этих категорий составит 800 гривень.

Только для ФЛП третей группы предусмотрена сниженная ставка военного сбора – лишь 1% от дохода. Стоит отметить, что с 1 января 2024 года предел годового дохода ФЛП 3 группы составляет 1167 размеров минимальной заработной платы - 8 285 700 гривень.

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Налоги в Украине – для кого еще военный сбор станет больше

Законопроект о военном сборе предусматривает повышение ставки данного налога с 1,5 до 5% для всех украинцев-плательщиков налогов. Единственное исключение – военнослужащие, ведь для них ставка останется на прежнем уровне -1,5%.

Кроме того, 5% военного сбора будут платить и гиг-контракторы, которые сейчас также платят 1,5% военного сбора.

Увеличение налогов 2024 – другие изменения

Законопроект об увеличении налогов коснется и юридических лиц. Новые налоги 2024 году будут платить:

банки будут платить 50% налога на сверхприбыль;

минимальный налог на землю в размере 700 гривень и 1400 гривень за гектар;

увеличивается рента на добычу каолина, песка и щебня;

устанавливается 25% налога на прибыль для финансовых компаний, кроме страховщиков.

В то же время "Национальный кешбэк" освободили от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Также документ предусматривает переход на помесячную отчетность по НДФЛ.

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