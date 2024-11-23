Как отдыхаем на Новый год 2025 во время военного положения.

Уже скоро наступит Новый год 2025 - любимый семейных праздник многих украинцев. Мало кому нравится работать в новогоднюю ночь. Большинство людей хочет провести эту дату вместе с родными, но из-за войны не у всех будет такая возможность.

Мы разобрались, будут ли выходные на Новый год 2025 у украинцев во время военного положения.

Как отдыхаем на Новый год 2025 в Украине

Новый год 2025 начнется в среду 1 января. Согласно 73 статье Трудового кодекса Украины, этот день должен быть выходным для всех работающих украинцев.

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Однако в Украине действует военное положение, которое продлили до 7 февраля 2025 года. Во время войны дополнительные дни отдыха отменяются, поэтому 1 января 2025 года будет обычным рабочим днём.

Тем не менее работники сами могут взять выходные на Новый год, если оформят отпуск на этот день. Согласно Закону Украины, работник может взять даже 1 день отдыха при условии, что непрерывная часть отпуска будет составлять не меньше 14 дней.

Руководители также могут предоставить выходной на Новый год для работников на свое усмотрение. Проще всего это сделать через приказ о выходном дне на предприятии. Тогда сотрудники смогут получить день отдыха с полным сохранением зарплаты.

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