С 1 декабря в Украине изменят подходы к бронированию работников от мобилизации. Нововведения будут касаться определения статуса "критического" предприятия, учета уровня зарплат, региональных и отраслевых критериев.
Об Об этом пишет Forbes Ukraine со ссылкой на заместителя министра экономики Виталия Киндратива. По его словам, изменения вносятся в постановление №76, текст которого подпишут в ближайшее время после финализации правительством.
По новым требованиям, чтобы получить статус "критического", предприятие должно соответствовать двум обязательным критериям, а один может выбрать на выбор:
- первый - никаких задолженностей по уплате налогов;
- второй - средняя зарплата должна быть не менее 2,5 минимальных заплат, или 20 000 грн.
Зарплата Зарплата каждого военнообязанного работника, которого бронирует предприятие - также не менее 20 000 грн.
"Это позволит уменьшить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании и платят только тот минимум, который требуется", - объясняет Кондратив.
Третий критерий руководитель предприятия выбирает самостоятельно из имеющихся в постановлении №76 региональных или отраслевых критериев. ОВА должны согласовывать свои критерии с Минэкономики и Минобороны.
Бронирование военнообязанных - последние новости
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине недавно провели аудит предприятий и организаций, которые имеют статус критических и имеют право бронировать сотрудников. По результатам этого аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые нужно устранить.
По его словам, все бронирования с 1 декабря будут осуществляться через "Дію". При этом будет проводиться ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они соответствовали всем критериям.