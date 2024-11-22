Нововведения имеют целью уменьшить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании.

С 1 декабря в Украине изменят подходы к бронированию работников от мобилизации. Нововведения будут касаться определения статуса "критического" предприятия, учета уровня зарплат, региональных и отраслевых критериев.

Об Об этом пишет Forbes Ukraine со ссылкой на заместителя министра экономики Виталия Киндратива. По его словам, изменения вносятся в постановление №76, текст которого подпишут в ближайшее время после финализации правительством.

По новым требованиям, чтобы получить статус "критического", предприятие должно соответствовать двум обязательным критериям, а один может выбрать на выбор:

Видео дня

первый - никаких задолженностей по уплате налогов ;

второй - средняя зарплата должна быть не менее 2,5 минимальных заплат, или 20 000 грн.

Зарплата Зарплата каждого военнообязанного работника, которого бронирует предприятие - также не менее 20 000 грн.

"Это позволит уменьшить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании и платят только тот минимум, который требуется", - объясняет Кондратив.

Третий критерий руководитель предприятия выбирает самостоятельно из имеющихся в постановлении №76 региональных или отраслевых критериев. ОВА должны согласовывать свои критерии с Минэкономики и Минобороны.

Бронирование военнообязанных - последние новости

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине недавно провели аудит предприятий и организаций, которые имеют статус критических и имеют право бронировать сотрудников. По результатам этого аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые нужно устранить.

По его словам, все бронирования с 1 декабря будут осуществляться через "Дію". При этом будет проводиться ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они соответствовали всем критериям.

Вас также могут заинтересовать новости: