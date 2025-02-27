Юрист говорит, что водителя могут лишить прав в одном случае.

Езда без прав в Украине незаконна - согласно ст. 126 КоАП, водитель должен иметь при себе удостоверение с соответствующей категорией, документы на машину и страховку. Отсутствие хотя бы одного документа считается нарушением ПДД. В начале января 2025 года даже появилась информация о том, что водителей будут штрафовать не сотрудники полиции, а дорожные камеры.

Адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова в комментарии УНИАН рассказала, какие водительские права действительны в Украине и может ли документ в Дие заменить пластиковый экземпляр.

За что могут аннулировать водительские права

Воронкова объяснила, за какие поступки, согласно действующему законодательству, водителя могут лишить прав. Она говорит, что если человек нарушил правила дорожного движения, и за нарушение предусмотрено лишение прав, то полицейский своим постановлением не может лишить человека прав, поскольку такое решение должен принять суд. Но правоохранители имеют право предоставить правам статус "временно изъятые", изъять пластик на месте, и после этого лицо может получить временное удостоверение.

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Если же у водителя при себе нет пластикового удостоверения, но есть водительские права в Дие, правоохранитель в электронной базе полиции может сделать отметку о том, что сейчас у человека документ недействителен. Таким лицам тоже нужно будет получить временные права.

Затем, говорит юрист, если суд решит, что лицо виновно в нарушении ПДД и после этого должно потерять право управлять транспортным средством, к примеру, в течение периода полгода или год, то тогда уже в электронной базе полиции будет указано, что лицо лишено права управлять транспортным средством. Если после этого человека остановят полицейские, то на него составят протокол за управление транспортным средством без прав (за такое правонарушение грозит более 20 тысяч гривен штрафа, - Ред.).

Какие водительские права должны быть у водителя

По словам Воронковой, водителям достаточно иметь при себе электронное удостоверение водителя в "Дие". В постановлении Кабмина №1299, которое принято в 2022 году, говорится, что водительское удостоверение можно использовать и без изготовления на бланке, а пользоваться тем, что есть в "Дие". Поэтому водителю будет достаточно иметь права в "Дие" во время поездок.

По сути - разницы нет, какие водительские права показывать по требованию полицейского - пластиковые или электронные, поскольку и пластиковое удостоверение водителя, и электронный документ в "Дие" подтверждают то, что лицо имеет право управлять транспортным средством - уверяет юрист.

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