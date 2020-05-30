"Взял отпуск и поехал к друзьям": журналисты пообщались с подозреваемым в стрельбе в Броварах винничанином (видео)

Журналисты пообщались с одним из подозреваемых.

В субботу, 30 мая, начался суд над участниками стрельбы в Броварах, где накануне произошла масштабная вооруженная схватка и бизнес-разборки. Один из подозреваемых говорит, что на месте инцидента оказался случайно.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Первый подозреваемый, с которым удалось пообщаться, говорит: приехал в Бровары к друзьям. Мол, давно хотел встретиться, а тут карантин ослабили. Он не отрицал, что находился утром на остановке в момент стрельбы. Даже указал на себя на распространенных в сети видео. Объяснил это тем, что шел на маршрутку, чтобы вернуться домой в Винницу. Он увидел стрельбу и не смог не остановиться, чтобы посмотреть. А потом увидел в легковушке других знакомых и с ними уехал с места событий.

"Я на пару дней взял небольшой отпуск до выходных и поехал к друзьям в Бровары. Выходя на маршрутку в семь утра, я увидел толпу. Потом начали развиваться события", - говорит Владислав Тютюнник.

Суд эта версия не убедила. Как и версии других трех подозреваемых. Они из зала суда поехали в СИЗО, где 60 суток будут находиться под стражей, пока будет длиться расследование. Прокуроры для всех подозреваемых по делу просили суд содержания под стражей.

Следует заметить, что задержанных больше, но подозреваемых пока 21. Подавляющая часть - это жители Винницкой области, которых, по версии следствия, наняли за 800 гривень, чтобы те устроили расправы. Вероятно, будут другие подозрения.

Напомним, 29 мая утром в Броварах произошла перестрелка с участием около сотни человек. Разборки устроили посреди жилых домов. По данным МВД, перестрелка произошла между группировками за перераспределение сфер влияния между пассажирскими перевозчиками.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере трое человек - их госпитализировали с огнестрельными ранениями. В то же время ряду участников вооруженного конфликта удалось скрыться. МВД ввело спецоперацию по розыску автомобилей, которыми скрылись злоумышленники.

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