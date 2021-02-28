В "Борисполе" пограничники задержали четырех иностранцев с поддельными загранпаспортами Российской Федерации.
Читайте такжеВ Киеве российский журналист вышел на одиночную акцию памяти Немцова (фото)Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Вчера ночью во время оформления рейса "Киев - Ла Романа" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили 4 поддельных документа. Российскими загранпаспортами пытались воспользоваться четверо граждан Узбекистана, которые имели целью попасть в Доминиканскую Республику", - говорится в сообщении.
С целью установления лиц и выяснения всех обстоятельств правонарушения путешественников задержали.
Пограничники составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", а также сообщили Нацполиции о выявлении признаков правонарушения, предусмотренного ст. 358 Уголовного кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".
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