Отмечается, что базовую общую военную подготовку проходят только один раз.

Прохождение базовой общей военной подготовки предусмотрено Законом Украины о воинской обязанности и военной службе. Кому можно ее не проходить, объяснил в эфире "Украинского радио Черкассы" заместитель начальника Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки подполковник Василий Фризюк.

Известно, что базовая служба заменит срочную. Пройти ее необходимо до достижения лицом 25 лет – период прохождения такой подготовки можно выбрать самостоятельно.

Фризюк отметил, что базовую военную подготовку будут проводить в военных учебных заведениях высшего образования. Также ее можно будет пройти в других военных учебных заведениях, независимо от формы собственности.

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"От прохождения такой подготовки освобождают граждан, которые по состоянию здоровья признаны непригодными к прохождению военной службы, а также тех, кто ранее проходили военную службу", – подчеркнул представитель ТЦК.

По его словам, к базовой общей военной подготовке также не привлекают женщин, которые не состоят на воинском учете. В то же время отмечается, что они могут пройти такую подготовку по собственному желанию.

Подчеркивается, что общую военную подготовку проходят только один раз.

Базовая общая военная подготовка в Украине

Сейчас в Украине обсуждают экспериментальную концепцию базовой военной подготовки для студентов вузов. Она предусматривает аудиторную и полигонную части подготовки, пояснил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

Отмечается, что базовая военная подготовка не предусмотрена для несовершеннолетних. Поскольку подавляющее количество студентов поступает в вузы в 17 лет, первокурсники не будут проходить БОВП.

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