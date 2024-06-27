Заместитель министра отметил, что сейчас обсуждаются определенные экспериментальные наработки.

Экспериментальная концепция базовой военной подготовки (БОВП) для студентов вузов, которая сейчас обсуждается, предусматривает часть аудиторную и часть полигонную. Об этом в интервью в рамках телемарафона "Единые новости" рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

Он отметил, что есть определенные экспериментальные наработки, которые сейчас обсуждаются, еще ничего не утверждено.

"В большинстве наши студенты поступают на бакалавриат в 17 лет. Так что базовая военная подготовка не предусмотрена для несовершеннолетних. Соответственно, первокурсники не будут проходить БОВП. Вероятно это начинается со второго курса", - акцентировал Винницкий.

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Заместитель министра образования пояснил, что экспериментальная концепция базовой военной подготовки, которая сейчас обсуждается, предусматривает часть аудиторную и часть полигонную.

"Соответственно, наиболее вероятно, мы будем видеть первые аудиторные части БОВП, которые будут внедряться с января 2025 года. Итак, еще не в 2024 году, а с января 2025 года. Для того, чтобы вывезти ребят и желающих девушек на полигонную часть, которая должна состояться на весну 2025 года", - подчеркнул Винницкий.

Он добавил, что больше информации будет позже, потому что все вопросы сейчас согласовываются между Министерством образования и Министерством обороны.

"Надо понимать, что основным, скажем так, владельцем этого процесса является на самом деле больше Минобороны. Да, предполагается базовая военная подготовка. А кроме того, предполагается изменение концепции вообще военных кафедр", - отметил заместитель министра образования.

Винницкий резюмировал, что вообще военная подготовка в Украине в сфере высшего образования будет меняться, но больше об этом можно будет говорить, когда приблизятся к окончательным решениям и постановлениям в конце 2024 года.

Базовая военная подготовка в Украине - детали

Правительственным постановлением №724 от 21 июня 2024 года ("Об утверждении Порядка проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, которые получают высшее образование, и полицейских") предполагается, что базовую военную подготовку должны проходить все мужчины, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования.

В документе отмечается, что для соискателей высшего образования на основе полного общего среднего образования военная подготовка будет начинаться на втором году обучения; для соискателей высшего образования на основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра и образовательной степени младшего бакалавра - на первом году обучения.

Сначала будет месяц теоретической подготовки, а затем - практическая общевойсковая подготовка, за отказ от прохождения которой студентов будут исключать из вузов.

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