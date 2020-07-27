В центре Киева состоялась акция протеста против капитуляции на Донбассе (фоторепортаж, видео)

Активисты собрались под Офисом президента на улице Банковой, где зачитали требования к Владимиру Зеленскому.

В понедельник вечером, 27 июля, в центре Киева прошла акции протеста против новых договоренностей о прекращении огня на Донбассе, которые начали действовать с сегодняшнего дня, и уже были нарушены пророссийскими боевиками.

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Активисты собрались под Офисом президента на улице Банковой, где зачитали требования к президенту Владимиру Зеленскому.

Среди таких требований - остановить разоружения на передовой, отменить указ о запрете открывать огонь в ответ, начать расследование за госизмену из-за перемирия на Донбассе против Андрея Ермака, Руслана Демченко, министра обороны Тарана, главы ВСУ Хомчака и прочее.

После завершения акции под АП активисты отправились на улицу Грушевского 9А, где раньше жил Владимир Зеленский, а сейчас переехал на государственную дачу на территории резиденции Конча-Заспа. Там они намеревались предъявить свои требования к бывшим соседям, чтобы они ему передали все".

Затем активисты отправились на Майдан Независимости.

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