На митинге против перемирия на Донбассе зачитали требования к Зеленскому

Тем временем в соцсетях распространяется видео солдата с передовой, который говорит, что никакой зрады нет и оружие никто не отбирал.

Сегодня, 27 июля, под зданием Офиса президента сторонники Петра Порошенко вышли на митинг против перемирия на Донбассе, которое объявили с сегодняшнего дня.

Организаторы акции обвиняют Владимира Зеленского в госизмене и заявляют, что "украинская армия атакована с тыла", сообщает "Страна."

Остановка огня, судя по подписанному в Минске документу, будет обставлена беспрецедентными мерами - приказами по армии, запретами даже на разведку, на огонь снайперов, на использование дронов, а в подразделения на передовой будут командированы специальные контролеры, чтобы исключить случайные инциденты.

Читайте такжеПод Офисом президента протестовали против нового перемирия на Донбассе

Во время митинга в Киеве в нескольких районах перебои с электроэнергией. На митинге заявляют, что это не случайно.

Координатор акции "Варта на Банковой" Павел Белоус зачитывает требования к Зеленскому:

1. Остановить разоружение на передовой.

2. Отменить указ открывать огонь в ответ.

3. Дать указ уничтожать вражеские силы в ответ на обстрелы.

4. Увеличить финансирование военных.

5. Отменить указы о запрете разведки и аэроразведки.

6. Не идти на требования России о проведении местных выборов и предоставлении особого статуса оккупированным территориям.

7. Не давать воду в Крым.

8. Пока Россия не прекратит вооруженную агрессию - усиливать санкции.

9. Срочно освободить Антоненко и Кузьменко - фигурантов дела об убийстве Шеремета

10. Начать расследование по ст. 111 (госизмена) за перемирие на Донбассе в отношении Андрея Ермака, Руслана Демченко, министра обороны Тарана, главы ВСУ Хомчака.

Также митингующие заявили, что если до 24 августа не выполнит эти условия власть, то они "будут защищать страну любым способом". Люди на митинге заявляют, что "это не просто акция, это подготовка к бессрочным акциям".

Тем временем в соцсетях распространяется видео солдата с передовой, который говорит, что никакой зрады нет и оружие никто не отбирал. Говорит митингующим "антикапитулянтам" - "меньше болтайте, сидите дома".

Как сообщал ранее УНИАН, сам Порошенко накануне митинга своей партии на Банковой улетел в Турцию на чартере за 15 тысяч евро.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram